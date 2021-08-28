800 bin yıl sonra bir kez daha kötü haber!

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Fikri Altıokka Caddesi’nde üstyapı çalışması gerçekleştiriliyor.

Gebze bölgesinde ulaşımı daha konforlu hale getirmeyi amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova ve Gebze ilçe sınırında kalan Fikri Altıokka Caddesi’nde üstyapı çalışması gerçekleştiriyor. Fikri Altıokka Caddesi’nde, doğal nedenlerden dolayı bozulan yollarda çalışma yapılıyor. İş dahilinde şimdiye kadar 4 bin 650 ton PMT ve 2 bin 300 ton binder asfalt serildi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, son olarak caddede kaldırım imalatları gerçekleştiriyor. Caddede toplamda 4 bin metrekare kaldırım imalatı yapılacak. Ayrıca kaldırım imalatı öncesinde elektrik hattı da döşeniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.