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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başiskele’de iki mahalleye ulaşımın sağlandığı yolda çalışma

İHA

Başiskele’de iki mahalleye ulaşımın sağlandığı yolda çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele ilçesine bağlı Aksığın ve Tepecik mahallelerine ulaşımın sağlandığı güzergahta asfalt serim çalışması yapılacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezlerinin yanı sıra, kırsal kesimdeki yolların da konforunu arttırmak amacı ile çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesi Aksığın ve Tepecik mahallelerine ulaşımın sağlandığı grup köy yolunda asfalt serim çalışması gerçekleştirecek.
28 Ağustos 2021 tarihinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından başlatılan asfalt serim çalışması nedeni ile Aksığın ve Tepecik mahallelerine ulaşmak isteyen vatandaşlar, Camidüzü Serindere Tepecik güzergahlarını kullanacak. Asfalt serim çalışmasının tamamlandığı bölgelerde yol kademeli olarak trafiğe açılacak.

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