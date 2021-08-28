Alevlere teslim olan otomobili küle dönmekten itfaiye kurtardı

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi, Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih B. yönetimindeki 41 AHP 274 plakalı Renault marka otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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