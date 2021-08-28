İzmitli atletler Süper Lig için çalışmaya devam ediyor

İzmit Belediyespor Atletizm Takımı, Atletizm Süper Ligi’ne yükselebilmek için Eylül ayında İstanbul’da yapılacak yarışlara hazırlanıyor.

İzmit Belediyespor Atletizm Takımı, Atletizm Süper Ligi’ne yükselebilmek için, 45 Eylül’de İstanbul’da düzenlenecek 2. kademe yarışlarında ter dökecek. Bu kapsamda, İzmit Belediyespor Atletizm Takımı, Turgut Demirkıran, Abdulsalem Karharman ve İlker Laç antrenörlüğünde İzmit Atletizm Pisti’nde her gün yoğun bir tempoyla final yarışlarına hazırlanıyor. İzmit Belediyespor, 8 takımın mücadele edeceği İstanbul’daki yarışlarda ilk 2 sıraya girebilmesi halinde adını Süper Lig’e yazdıracak.

İzmit Belediyespor; 100 metre, 200 metre, 400 metre 800 metre, 1500 metre, 3000 metre, 5000 metre, 100 metre engelli, 400 metre engelli, 3000 metre engelli, üç adım atlama, sırıkla atlama, cirit atma, gülle atma, çekiç atma, disk atma, uzun atlama, yüksek atlama, 4X100 metre ve 4X400 branşlarında toplam 17 sporcu ile İstanbul’daki yarışlara hazırlanıyor. Haziran ayında İzmir’deki yarışlarda final biletini cebine koyan İzmit Belediyespor Atletizm Takımı’nın tek hedefinin, İstanbul’daki final yarışlarında ilk 2’ye girerek İzmit’i Atletizm Süper Ligi’nde temsil etmek olduğu belirtildi.

İzmit Belediyespor Atletizm Takımı İstanbul’daki yarışlarda; 100 metrede Dilara Çakmak, 100 metre engellide Gözdenur Bayrak, 200 ve 400 metrede Fatma Şimal Dinçer, 400 metre engellide Dilara Kaşhan, 800 metrede Handan Bolut, 1500 metrede Elif Serbes, 3000 metrede Tuba Ecerci, 3000 metre engellide ve 5000 metrede Serra Sude Gökduman, 3 adım atlamada Ceren Şiret, yüksek atlamada Miray Nisa Ürün, sırıkla yüksek atlamada Ebru Doğan, cirit atmada Merve Kanat, gülle atmada Hülya Bekmez, disk atmada ve çekiç atmada Fatma Akkurt, 4X100 metre bayrakta Ebru Doğan, Dilara Çakmak, Beril Selen Güner ve Gözdenuz Bayrak, 4X400 metre bayrakta ise Handan Bolut, Elif Serbes, Dilara Kaşhan ve Fatma Şimal Dinçer ile yer alacak.

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