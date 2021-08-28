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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit’te parklar tek tek yenileniyor

İHA

İzmit’te parklar tek tek yenileniyor

İzmit Belediyesi ilçedeki parkların yenilenmesi için başlattığı çalışmalar kapsamında, Kuruçeşme TOKİ Akpınar Konutları 1. Etap’taki parkı vatandaşlar için daha kullanışlı hale getirdi.
İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki parklar yenilenmeye devam ediyor. Bakım çalışmalarını sürdüren ekipler, Kuruçeşme TOKİ Akpınar Konutları 1. Etap’taki parkı da yenileyerek daha konforlu ve kullanışlı hale getirdi.
Sert zemine sahip parka, özellikle oyun oynamak için gelen çocukların zarar görmemesi adına özel olarak getirtilen deniz kumu serildi. Deniz kumunun serilmesinin ardından çevre düzenlemesi yapılan parka, tırpan çalışması sonrası çam ağaçları dikildi. Yapılan çalışmalarla parkları daha kullanışlı ve temiz hale getiren ekiplerin çalışmalarına, kentin diğer bölgelerinde de aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

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