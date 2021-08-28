İzmit Belediyesi, vergi yapılandırması başvuru süresini uzattı

İzmit Belediyesi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ecrimisil bedeli, işgal harçları, zemin tahrip bedelleri, eğlence vergisi, kira bedelleri, ilan reklam vergisi borçlarının yapılandırılması için başvuru tarihi 30 Eylül’e kadar uzatıldığını duyurdu.

İzmit Belediyesi, 7326 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’na ilişkin olarak vatandaşların belediyeye olan borçlarını peşin ya da taksitli olarak yapılandırma fırsatı sunuyor İzmit Belediyesi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ecrimisil bedeli, işgal harçları, zemin tahrip bedelleri, eğlence vergisi, kira bedelleri, ilan reklam vergisi borçları olan vatandaşların borçlarını yapılandırılması için başvuru tarihini 30 Eylül’e uzattı.

Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen vatandaşlar 30 Eylül 2021 tarihine kadar İzmit Belediyesi veznelerinden yazılı olarak veya İzmit Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden yapılandırma başvurusunda bulunabilecek. Kanundan faydalanmak isteyen vatandaşların 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvurularını ve vergi ilk taksit ödemelerini 31 Ekim 2021 tarihine kadar yapmaları gerektiği belirtildi.

Peşin veya 6, 9, 12 ile 18 eşit taksitte ödeme seçenekleri sunan İzmit Belediyesi, Belsa Plaza 3. kat Gelir Birimi, kaymakamlık, Alikahya, Kuruçeşme, Akmeşe veya Mevlana Kültür Merkezi hizmet binalarında bulunan veznelerde 30 Eylül Perşembe günü mesai bitimine kadar yapılandırmaların yapılabileceğini açıkladı.

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