TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Yılport Samsunspor: 0 (İlk yarı)

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– TFF 1. Lig 3. hafta karşılaşmasında Kocaelispor sahasında Yılport Samsunspor’u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısını Kocaelispor'un 10'lık üstünlüğü ile tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Kocaelispor atağında Benhur, önünde bulduğu topla ceza sahası içine girdi. Kaleci Aykut’u geçen topa dokunamayınca Samsunspor defansı topu kornere çeldi.

31. dakikada Samsunspor’un kazandığı korner atışını Gökhan Karadeniz ceza sahası içine ortaladı. Kocaelispor ceza alanında oluşan karambolde Kevin Boli vuruşunda topu kaleci Korcan uzaklaştırdı.

33. dakikada Samsunspor atağında Yasin Öztekin’in ara pasında topla buluşan Gökhan Karadeniz’in kaleye paralel vuruşunda topa kimse dokunamadı.

43. dakikada Samsunspor’da Gökhan Karadeniz’in pasıyla buluşan Yasin Öztekin’in ceza sahası dışından çektiği sert şut kale direğinin yanından auta çıktı.

45. dakikada Kocaelispor sol kanattan geliştirdiği atakla Michael Pereira ceza sahası içine ortaladığı topla buluşan Benhur’un kafa vuruşunda top filelere gitti. 10



Stat: Kocaeli

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Abdullah Uğur Sarı xx

Kocaelispor: Korcan Çelikay xx, Semih Karadeniz xx, Diogo Aleksis Özçakmak xx, Musa Nizam xx, Abdoulaye Cisse xxx, Georges Constant Mandjeck xxx, Mehmet Taş xx, Yılmaz Özeren xx, Benhur Keser xxx, Michael Pereira xx, Bahattin Köse x

Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Mevlüt Çelik, Dino Ndlovu, İlyas Kubilay Yavuz, Alpay Çelebi, İsa Nalbant, Denizalp Özdemir, Terrence Leonard Tisdell, Yiğitali Bayrak

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Samsunspor: Aykut Özer xx, Soner Gönül xx, Recep Burak Yılmaz xx, Kevin Gnonher Boli xxx, Ali Ülgen xx, Hasan Kılıç xx, Osman Çelik xx, Yasin Öztekin xxx, Gökhan Karadeniz xxx, Erald Çinari xx, Antonio Manuel Fernandes Mendes x

Yedekler: Nurullah Aslan, Hüseyin Öztürk, Yunus Emre Çift, Barış Başdaş, Cihan Kahraman, Mehmet Akyüz, Berk Taşkın, Polat Yaldır, Ali Kılıç

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Gol: Benhur Keser (dk. 45+1) (Kocaelispor)

Sarı Kartlar: Yılmaz Özeren (Kocaelispor), Erald Çinari (Samsunspor)

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