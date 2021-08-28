TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Yılport Samsunspor: 0 (Maç sonucu)

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– TFF 1. Lig 3. hafta karşılaşmasında, Kocaelispor evinde ağırladığı Samsunspor’u 10'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Samsunspor atağında Erald Çinari ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutu kaleci Korcan kornere çeldi.

61. dakikada Samsunsporlu Yasin Öztekin’in ceza sahası içine ortasında Mendes’in kafa vuruşunda top direğin yanında auta çıktı.

69. dakikada Kocaelispor’da İlyas Kubilay Yavuz’un sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Aykut’ta kaldı.

70. dakikada Kocaelispor atağında Bahattin’in ara pasında buluşan Tisdell’in kaleye paralel şutunu defans uzaklaştırdı.

71. dakikada Samsunspor’da Yasin Öztekin’in köşe vuruşunda kullandığı top direkt kaleye giderken Korcan topu kornere çeldi.

75. dakikada Kocaelispor’un hızlı atağında Bahattin Köse topla birlikte Samsunspor ceza sahasına girerken kaleye çektiği sert şutu az farkla dışarı çıktı.

90+4. dakikada Kocaelispor atağında ceza sahası içinde İlyas’ın şutunda kale direğine çarpan top kaleci Aykut’a da çarparak altı pas çizgisinde kaldı. Savunma topu uzaklaştırdı.



Stat: Kocaeli Stadyumu

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Abdullah Uğur Sarı xx

Kocaelispor: Korcan Çelikay xxx, Semih Karadeniz xx (İlyas Kubilay Yavuz dk. 66 x), Diogo Aleksis Özçakmak xx, Musa Nizam xx, Abdoulaye Cisse xxx, Georges Constant Mandjeck xxx, Mehmet Taş xx, Yılmaz Özeren xx (Yiğitali Bayrak dk. 87 ?), Benhur Keser xxx (Dino Ndlovu dk. 90+1 ?), Michael Pereira xx (Terrence Tisdell dk. 66 xx), Bahattin Köse xx

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Samsunspor: Aykut Özer xx, Soner Gönül xx, Recep Burak Yılmaz xxx, Kevin Gnonher Boli xxx, Ali Ülgen xx, Hasan Kılıç xx, Osman Çelik xx (Cihan Kahraman dk. 89 ?), Yasin Öztekin xxx, Gökhan Karadeniz xx (Polat Yaldır dk. 75 x), Erald Çinari xx (Mehmet Akyüz dk. 60 x), Antonio Manuel Fernandes Mendes x (Barış Başdaş dk. 90 ?)

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Gol: Benhur Keser (dk. 45+1) (Kocaelispor)

Sarı Kartlar: Yılmaz Özeren, Mehmet Taş, Georges Constant Mandjeck (Kocaelispor), Erald Çinari, Antonio Manuel Fernandes Mendes (Samsunspor)

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