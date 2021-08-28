Kocaelispor - Yılport Samsunspor: 1-0

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Alişan KOYUNCU / İZMİT (Kocaeli), (DHA) -

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx)

KOCAELİSPOR: Korcan (xx) Aleksis (xx), Mehmet (xx), Musa (xx), Yılmaz (xx) (Dk.87 Yiğit Ali ?), Cisse (xx), Mandjeck (xx), Semih (xx) (Dk.66 Kubilay xx), Pereira (xx) (Dk.66 Tisdell xx), Benhur (xxx) (Dk.90 Ndkovu ?), Bahattin (xx)

YILPORT SAMSUNSPOR: Aykut (xx) Ali (xx), Mendes (x) (Dk.89 Barış ?), Gökhan (x) (Dk.75 Polat x), Recep (xx), Boli (x), Yasin (x), Erald (x) (Dk.60 Mehmet Akyüz), Soner (x), Hasan (x), Osman (x) (Dk.89 Cihan ?)

GOL: Dk.45 Benhur (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Yılmaz, Mustafa Reşit Akçay (Teknik Direktör), Mehmet, Mandjeck (Kocaelispor) Erald, Mendes (Yılport Samsunspor)

TFF 1'inci Lig'de Kocaelispor, kendi evinde ağırladığı Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü 45´inci dakikada Benhur Keser´den geldi.

DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-08-28 21:53:54



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