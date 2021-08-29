Asırlık çınar ağaçlarının bakımı ve tedavisi yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde bulunan asırlık Çınar ağaçlarının tedavi ve bakımını yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelindeki anıt niteliğindeki ağaçların bakımını yapıyor. Bu kapsamda Gölcük ilçesi Değirmendere Sahili’nde ve Karamürsel ilçesi Ereğli Sahili’nde bulunan asırlık Çınar ağaçlarının tedavi ve bakımı gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, asırlık Kocaeli Valiliği Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğüyle yapılan yazışmaların ardından gerekli izinler alınarak Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca iki ilçede bulunan asırlık Çınar ağaçlarının bakımını yapmaya başladı.

Ekipler, ilk olarak ağaçlarda oluşan hasara müdahale etti. Ağaçlar budanarak böcek ve mantar ilaçları ile yarık ve kovuk kısımların dezenfeksiyonu yapıldı. Ağaçların sağlıklı bir şekilde fiziksel gelişimini devam ettirmesi amaçlanan çalışmalar kapsamında ağaç gövdesi üzerinde bulunan kovuk içerisindeki çürükler de ekipler tarafından temizlendi. Gerekli temizleme işleminden sonra ise kovuğun içerisine mantar ve dezenfekte ilaçları sürüldü.

İlaçlama çalışmasından sonra ise tedavi edilen bölgenin hava almaması için Park ve Bahçeler ekiplerince kapatma işlemi yapıldı. Ayrıca ağaçların kurumuş tehlike arz eden ve kırılma riski taşıyan dalların budaması yapıldı.

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