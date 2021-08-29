Kocaeli´de servis kazasında yaralanan 7 işçi taburcu oldu

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde dün gece servis minibüsünün bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 7 işçi tedavi gördükleri hastanelerden taburcu oldu.

D-100 Karayolu Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi yakınlarında gece 01.00 sıralarında İsmail Pamuk yönetimindeki 41 P 6039 plakalı işçi servisi sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada servis minibüsünde bulunan 7 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındılar. Tedavileri tamamlanan 7 işçi taburcu oldu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2021-08-29 17:04:00



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