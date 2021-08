Ev sahiplerinin pandemi kurnazlığı Yüz yüze eğitim başlamadan konut kiraları yüzde 25 arttı On binlerce öğrencinin eğitim gördüğü şehirde kira fiyatları cep yakıyor, kiralık ev yok denecek kadar az

Yüz yüze eğitimin başlayacak olması, on binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Kocaeli'de kira artışlarına sebep oldu. Özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun yaşadığı bölgelerde konut kiraları cep yakarken, öğrenciler ise fiyatlarda iyileştirme yapılmasını bekliyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına, okulların ise yüz yüze eğitime başlamasına az bir süre kala Kocaeli’de konut fiyatlarında artış yaşandı. Üniversiteye yakın bölgelerde geçtiğimiz yıl 1000 TL'den başlayan konut kiraları, bu yıl 1500 TL'den sunuluyor.



"Şehrimize gelecek öğrenciler açıkta kalacak"

Bu yıl kira fiyatlarında yüzde 25 artış yaşandığını kaydeden emlakçı Nuriye Köksal, "Kocaeli'de kiralık ev yok denecek kadar az. Emlakçılar kiralık ev gelince ilana koymadan kiraya veriyorlar. Pandemiden dolayı birçok yurt kapandı. Yurt kapasiteleri azaldığı için şehrimize gelecek öğrenciler açıkta kalacak. 1+1 daireler 1800 TL'den başlıyor ama ev yok" dedi.



"En yüksek kira 700 TL olmalı"

Türk Dili ve Edebiyat Bölümü öğrencisi Berkay Menteş, ev kiralarından hoşnut olmadığını belirterek, İzmit’in bu konuda çok pahalı bir bölge olduğunu söyledi. Öğrencilerin geçiminin zorlaştığına dikkat çeken Menteş, "Örneğin kredi alıyoruz fakat geri ödemeli. Ben bu krediyi 26 bin TL olarak geri ödeyeceğim. 650 TL alıyorum ama en ucuz yerde, en köy ev bile 1000 TL’den başlıyor. Bir de yemek ve faturalar gibi diğer giderler var. Nasıl geçineceğiz ki? Geçinemiyoruz. Bu tür durumlar için devletin ayırdığı para olması gerekir. Bu olmayınca vatandaşa yansıyor. Bir öğrenci için en yüksek kira 700 TL olmalı" dedi.



"Fahiş fiyatlara ev veriyorlar"

Kocaeli’deki ev fiyatlarının çok yüksek olduğunu dile getiren Ramazan Kınık, "Kocaeli sanayi şehri olduğu için insanlar genelde gurbete geliyor ve bu sebeplerden dolayı kente yaklaşımları kötü oluyor. Şuanda kiralar 1000 TL’den başlıyor ve yükseliyor. Ben Gölcük ilçesine oturuyorum. Gölcük, askeri bir bölge ve oturanlar genelde askeri personel oluyor. Onlarda 34 kişilik gruplar halinde oturduğu için kiralar 3 bin TL ile 4 bin TL arasında değişiyor. Fahiş fiyatlara ev veriyorlar. Pahalı tabi ama fırsatçılıkta var. Öğrenciler de 500800 TL arasında kira vermeli" diye konuştu.



"+1 evlere 13001400 TL kira isteniyor"

Öğrenci için maksimum kira bedelinin, 600700 TL arasında olması gerektiğini kaydeden Gizem Uysal ise şu ifadeleri kullandı:

"Zaten KYK şuanda 650 TL. Okulların açılacak olmasıyla birlikte kiralar yükselişe geçti. Bu durum öğrenciler için kötü. Bu devirde asgari ücretli baba ve annenin evi geçindirmesi zaten çok zor. Bir de çocuklarını okutmak için başka ile gönderiyorlar, 1+1 evlere 13001400 TL kira isteniyor. Yangın oldu yangın söndürme aletleri arttı. Korunmuyor. Öğrenciler de korunmuyor. Ülkemizde fırsatçı çok fazla"



"Her şey öğrencilerin aleyhine işliyor"

Konut fiyatlarının 1300 TL’den başlayıp, 1800 TL’lere kadar çıktığını vurgulayan Erva Kümbet, "Bunu yüksek buluyorum. Aileler zor durumda kalıyor. Bu sebeple çocuğunu başka ile gönderemiyor. Kocaeli bu konuda çok pahalı. Okullar açıldığında da ev fiyatları da, otobüs fiyatları da artıyor. Her şey öğrencilerin aleyhine işliyor. İnsanların bencilce kendini düşünmesi sebebiyle bu durumlar ortaya çıkıyor. İleride onların da çocuğu başka yerde okuduğunda aynı parayı onlar da verecek. Resmen sınıf ayrımı yapılıyor" şeklinde konuştu.



"Öğrenci olunca fiyatlar daha da yükseliyor"

Çocuğunun üniversite sınavına girdiğini, şuanda yerleştirme sonuçlarını beklediklerini söyleyen seyyar satıcı Murat Şentürk de, "Ev kiraları çok yüksek. Hele öğrenci olunca fiyatlar 1300 TL, 1500 TL, 1800 TL’ye kadar çıkıyor. Elektriği, suyu ve aidatı ile birlikte masraf 2 bin TL’yi geçiyor. Öğrenci olunca fiyatlar daha da yükseliyor. Benim de çocuğum üniversite okuyacak. Bizde onun ev masrafına ortalama 1500 TL diyoruz. Kirası 1200 TL olsa, faturalar ile birlikte 1500 TL gibi masrafı olabilir. Kendi evimin kirası, onun kirası, kütüphane masrafı, yeme içme masrafı beni zorlayacak. Türkiye genelinde bir öğrencinin ev kirası 500 TL olmalı" cümlelerini kullandı.

