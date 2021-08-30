Ev sahiplerinin pandemi kurnazlığı Yüz yüze eğitim başlamadan konut kiraları yüzde 25 arttı On binlerce öğrencinin eğitim gördüğü şehirde kira fiyatları cep yakıyor, kiralık ev yok denecek kadar az

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ev sahiplerinin pandemi kurnazlığı Yüz yüze eğitim başlamadan konut kiraları yüzde 25 arttı On binlerce öğrencinin eğitim gördüğü şehirde kira fiyatları cep yakıyor, kiralık ev yok denecek kadar az

İHA

Yüz yüze eğitimin başlayacak olması, on binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Kocaeli'de kira artışlarına sebep oldu. Özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun yaşadığı bölgelerde konut kiraları cep yakarken, öğrenciler ise fiyatlarda iyileştirme yapılmasını bekliyor.

Ev sahiplerinin pandemi kurnazlığı Yüz yüze eğitim başlamadan konut kiraları yüzde 25 arttı On binlerce öğrencinin eğitim gördüğü şehirde kira fiyatları cep yakıyor, kiralık ev yok denecek kadar az

Yüz yüze eğitimin başlayacak olması, on binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Kocaeli'de kira artışlarına sebep oldu. Özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun yaşadığı bölgelerde konut kiraları cep yakarken, öğrenciler ise fiyatlarda iyileştirme yapılmasını bekliyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına, okulların ise yüz yüze eğitime başlamasına az bir süre kala Kocaeli’de konut fiyatlarında artış yaşandı. Üniversiteye yakın bölgelerde geçtiğimiz yıl 1000 TL'den başlayan konut kiraları, bu yıl 1500 TL'den sunuluyor.

"Şehrimize gelecek öğrenciler açıkta kalacak"
Bu yıl kira fiyatlarında yüzde 25 artış yaşandığını kaydeden emlakçı Nuriye Köksal, "Kocaeli'de kiralık ev yok denecek kadar az. Emlakçılar kiralık ev gelince ilana koymadan kiraya veriyorlar. Pandemiden dolayı birçok yurt kapandı. Yurt kapasiteleri azaldığı için şehrimize gelecek öğrenciler açıkta kalacak. 1+1 daireler 1800 TL'den başlıyor ama ev yok" dedi.

"En yüksek kira 700 TL olmalı"
Türk Dili ve Edebiyat Bölümü öğrencisi Berkay Menteş, ev kiralarından hoşnut olmadığını belirterek, İzmit’in bu konuda çok pahalı bir bölge olduğunu söyledi. Öğrencilerin geçiminin zorlaştığına dikkat çeken Menteş, "Örneğin kredi alıyoruz fakat geri ödemeli. Ben bu krediyi 26 bin TL olarak geri ödeyeceğim. 650 TL alıyorum ama en ucuz yerde, en köy ev bile 1000 TL’den başlıyor. Bir de yemek ve faturalar gibi diğer giderler var. Nasıl geçineceğiz ki? Geçinemiyoruz. Bu tür durumlar için devletin ayırdığı para olması gerekir. Bu olmayınca vatandaşa yansıyor. Bir öğrenci için en yüksek kira 700 TL olmalı" dedi.

"Fahiş fiyatlara ev veriyorlar"
Kocaeli’deki ev fiyatlarının çok yüksek olduğunu dile getiren Ramazan Kınık, "Kocaeli sanayi şehri olduğu için insanlar genelde gurbete geliyor ve bu sebeplerden dolayı kente yaklaşımları kötü oluyor. Şuanda kiralar 1000 TL’den başlıyor ve yükseliyor. Ben Gölcük ilçesine oturuyorum. Gölcük, askeri bir bölge ve oturanlar genelde askeri personel oluyor. Onlarda 34 kişilik gruplar halinde oturduğu için kiralar 3 bin TL ile 4 bin TL arasında değişiyor. Fahiş fiyatlara ev veriyorlar. Pahalı tabi ama fırsatçılıkta var. Öğrenciler de 500800 TL arasında kira vermeli" diye konuştu.

"+1 evlere 13001400 TL kira isteniyor"
Öğrenci için maksimum kira bedelinin, 600700 TL arasında olması gerektiğini kaydeden Gizem Uysal ise şu ifadeleri kullandı:
"Zaten KYK şuanda 650 TL. Okulların açılacak olmasıyla birlikte kiralar yükselişe geçti. Bu durum öğrenciler için kötü. Bu devirde asgari ücretli baba ve annenin evi geçindirmesi zaten çok zor. Bir de çocuklarını okutmak için başka ile gönderiyorlar, 1+1 evlere 13001400 TL kira isteniyor. Yangın oldu yangın söndürme aletleri arttı. Korunmuyor. Öğrenciler de korunmuyor. Ülkemizde fırsatçı çok fazla"

"Her şey öğrencilerin aleyhine işliyor"
Konut fiyatlarının 1300 TL’den başlayıp, 1800 TL’lere kadar çıktığını vurgulayan Erva Kümbet, "Bunu yüksek buluyorum. Aileler zor durumda kalıyor. Bu sebeple çocuğunu başka ile gönderemiyor. Kocaeli bu konuda çok pahalı. Okullar açıldığında da ev fiyatları da, otobüs fiyatları da artıyor. Her şey öğrencilerin aleyhine işliyor. İnsanların bencilce kendini düşünmesi sebebiyle bu durumlar ortaya çıkıyor. İleride onların da çocuğu başka yerde okuduğunda aynı parayı onlar da verecek. Resmen sınıf ayrımı yapılıyor" şeklinde konuştu.

"Öğrenci olunca fiyatlar daha da yükseliyor"
Çocuğunun üniversite sınavına girdiğini, şuanda yerleştirme sonuçlarını beklediklerini söyleyen seyyar satıcı Murat Şentürk de, "Ev kiraları çok yüksek. Hele öğrenci olunca fiyatlar 1300 TL, 1500 TL, 1800 TL’ye kadar çıkıyor. Elektriği, suyu ve aidatı ile birlikte masraf 2 bin TL’yi geçiyor. Öğrenci olunca fiyatlar daha da yükseliyor. Benim de çocuğum üniversite okuyacak. Bizde onun ev masrafına ortalama 1500 TL diyoruz. Kirası 1200 TL olsa, faturalar ile birlikte 1500 TL gibi masrafı olabilir. Kendi evimin kirası, onun kirası, kütüphane masrafı, yeme içme masrafı beni zorlayacak. Türkiye genelinde bir öğrencinin ev kirası 500 TL olmalı" cümlelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kartepe'de Zafer Bayramı coşku ile kutlandı
YEREL HABERLER Kartepe'de Zafer Bayramı coşku ile kutlandı
Çocuk Maratonu’nu Zafer coşkusunu taçlandırdı
YEREL HABERLER Çocuk Maratonu’nu Zafer coşkusunu taçlandırdı
Kocaeli Tuğçe Kandemir ile coştu
YEREL HABERLER Kocaeli Tuğçe Kandemir ile coştu
Derince’de sporda dev hamle
YEREL HABERLER Derince’de sporda dev hamle
Kocaeli’de Enduro ve ATV Şöleni
YEREL HABERLER Kocaeli’de Enduro ve ATV Şöleni
Kocaeli’de Kıraç rüzgarı esti
YEREL HABERLER Kocaeli’de Kıraç rüzgarı esti
Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli’yi salladı
YEREL HABERLER Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe Kocaeli’yi salladı
Kız arkadaşından son şansı böyle istedi Paramotorla gökyüzünde ‘Bir şans daha Asuman’ pankartı açtı
YEREL HABERLER Kız arkadaşından son şansı böyle istedi Paramotorla ...
Kadın sürücü tırı sollamak isterken bariyerlere çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kadın sürücü tırı sollamak isterken bariyerlere ...
İzmitli Güreşçiler Çanakkale’den 3 altınla döndü
YEREL HABERLER İzmitli Güreşçiler Çanakkale’den 3 altınla döndü
Tekne üzerinde kedi kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Tekne üzerinde kedi kurtarma operasyonu
Kocaeli´de servis kazasında yaralanan 7 işçi taburcu oldu
YEREL HABERLER Kocaeli´de servis kazasında yaralanan 7 işçi taburcu ...
4 katlı binadaki yangın mahalleliyi sokağa döktü Çatıda çıkan yangın güçlükle söndürüldü
YEREL HABERLER 4 katlı binadaki yangın mahalleliyi sokağa ...
Kocaeli'de 4 katlı binada yangın
YEREL HABERLER Kocaeli'de 4 katlı binada yangın
Çayırova'da sokak basketbolu heyecanı başladı
YEREL HABERLER Çayırova'da sokak basketbolu heyecanı başladı
TEM'de kaza yaptı, ters yöne döndü
YEREL HABERLER TEM'de kaza yaptı, ters yöne döndü
Merakı antika dükkanı açtırttı 40 yılda 400’ün üzerinde jeton biriktirdi
YEREL HABERLER Merakı antika dükkanı açtırttı 40 yılda 400’ün ...
Asırlık çınar ağaçlarının bakımı ve tedavisi yapıldı
YEREL HABERLER Asırlık çınar ağaçlarının bakımı ve tedavisi yapıldı
Fındık toplarken yılanın ısırdığı vatandaş hastanelik oldu
YEREL HABERLER Fındık toplarken yılanın ısırdığı vatandaş hastanelik ...
Bariyerlere çarpan işçi servisi devrildi: 7 yaralı
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan işçi servisi devrildi: 7 yaralı
Servis minibüsü bariyere çarparak yan yattı: 7 yaralı Vardiyadan dönen işçiler ölümden döndü Kazalı aracın camları kırılarak kurtarılan yaralılar tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Servis minibüsü bariyere çarparak yan yattı: 7 ...
Kocaelispor - Yılport Samsunspor maçının ardından
YEREL HABERLER Kocaelispor - Yılport Samsunspor maçının ardından
Mehmet Altıparmak: “Çok kötü sahada oynadık”
YEREL HABERLER Mehmet Altıparmak: “Çok kötü sahada oynadık”
Mustafa Reşit Akçay: “1 puan altın değerindeyken 3 puan aldık”
YEREL HABERLER Mustafa Reşit Akçay: “1 puan altın değerindeyken 3 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.