Yaz spor okullarında coşkulu kapanış

Darıca Belediyesi tarafından 11 farklı branşta düzenlenen ve 3 bin çocuğun katıldığı yaz spor okulları için kapanış töreni düzenlendi.

Darıca Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen törene Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Spor Müdürü Resul Kotan, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş ile birlikte meclis üyeleri, yaz spor okulu öğrencileri ve aileleri katıldı. Kapanış programında konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Futbolda, voleybolda, yüzmede ve daha birçok branşta başarılı sporcular yetiştirmek istiyoruz. 11 farklı branşta 3 bin yavrumuz yaz boyunca hem eğlendiler hem de gelişimlerine katkıda bulunacak şekilde spor yaptılar. Yaz spor okulları gibi etkinliğimizi yılın tamamına yaymak ve kış aylarında da çocuklarımızı sporla buluşturmak istiyoruz. Ailelerden ve çocuklardan yoğun ilgi var. Sizlerin talepleri doğrultusunda spor şehri Darıca hedefi doğrultusunda spor okullarımızı yaygınlaştırmak için çalışıyoruz” dedi.

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara da selamlama konuşması yaparak yaz boyunca eğitim alan çocukları tebrik etti ve Darıca Belediyesi’ne de gençlere değer verdiği için teşekkür etti. Sporun çocukların gelişiminde büyük rol oynadığını kaydeden Kaymakam Yüksel Kara, yaz spor okulu gibi etkinliklerin değerli olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı koşusunda ve Camiler Arası 30 Ağustos Zafer Turnuvası’nda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Program sonunda çekilişle çocuklara sürpriz hediyeler dağıtıldı.

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