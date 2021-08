Engelsiz plajda, Engelsiz Deniz Festivali

Dinçer AKBİR/KARAMÜRSEL(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce Karamürsel'de düzenlenen Engelsiz Deniz Festivali, engelsiz hale getirilen Kumyalı Plajı'nda gerçekleştirildi. Festivale katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Onların mutluluğu her şeye değer zaten. Katılım da gerçekten çok iyi. İnşallah bu ve buna benzer etkinlikler kentte yayılmaya devam edecek" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından Karamürsel Ereğli Mahallesi'ndeki Kumyalı Plajı'nda, Engelsiz Deniz Festivali düzenlendi. Zihinsel ve bedensel engelleri bulunan yüzlerce çocuğun katıldığı festivalde, sub board, rüzgar sörfü, jet ski, yüzme ve çeşitli su aktiviteleri gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından denize ve plaja iniş rampaları yerleştirilen ve kumda hareket edebilen tekerlekli sandalyeleri hazır tutularak engelsiz hale getirilen plajdaki festival, gün boyu sürdü.

'BUGÜN DUYDUĞUMUZ SESLER, SADECE MUTLULUK SESLERİYDİ'

Festivale katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Onlar gerçekten çok mutlulardı. Arkamızda otururlarken, onların çığlıklarını duyuyorduk. Onların mutluluğu her şeye değer zaten. Katılım da gerçekten çok iyi. İnşallah bu ve buna benzer etkinlikler kentte yayılmaya devam edecek. Bu kentin insanlarını mutlu etmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Onlar tertemiz, riyasız, herhangi bir manipülasyon olmaksızın, oldukları gibiler. İçlerinden ne gelirse, onu yansıtıyorlar. Onu hissediyorsunuz zaten. Yüzleri gülüyor. Kızıyorlarsa, kızıyorlar. Seviniyorlarsa, seviniyorlar. Bugün duyduğumuz sesler, sadece mutluluk sesleriydi. Onların mutluluğu her şeye değer zaten. Aslolan insanın mutlu olması, onların önündeki engellerin kalkması. Şehirdeki tüm engelleri kaldırmak, hayatı daha yaşanabilir kılmak için, onlarla beraber bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'HAYATIN ÖNÜNDEKİ TÜM ENGELLERİ ONLARLA BERABER KALDIRACAĞIZ'

Kumyalı Plajı'nı engele sahip vatandaşlar ile engelsiz hale getirdiklerini hatırlatan Büyükakın, şöyle devam etti:

"Burada engelli kardeşlerimizin plaja ulaşabilmeleri için gerekli tüm düzenlemeler yapıldı. Gerek kumda hareket edebilen tekerlekli sandalyeler hazır edildi gerek iniş rampaları sağlandı. Erişimin önündeki bütün engeller, bu plajda ortadan kaldırılmış oldu. Daha kıymetlisi, bunu onlarla beraber yaptık. Engelli kardeşlerimiz nerede, ne engel olduğunu söyledi. Biz de kaldırdık. En kıymetlisi de buydu. Benzer engelleri, hayatın önündeki tüm engelleri, onlarla beraber kaldıracağız. Hep birlikte başaracağız."DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Dinçer AKBİR

