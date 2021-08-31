Gebze’de okullar yeni döneme hazırlanıyor

Gebze Belediyesi, yeni eğitimöğretim yılı öncesinde ilçede bulunan okulların eksiklerini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.
İmkanlar dahilinde ilçede bulunan eğitim kurumlarına desteğini sürdüren Gebze Belediyesi, okulların ihtiyaçlarına yönelik tadilat çalışmalarına devam ediyor. 6 Eylül Pazartesi günü ders zilinin çalacağı Gebze’deki okullarda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen talepler doğrultusunda tadilat ve bakım çalışmaları yürütülüyor. Gebze Belediyesi ekipleri program dahilinde ilk olarak ekipler asfalt, bordür, tadilat, onarım çalışmalarının yanı sıra çiçek dikimi ve ot biçme faaliyetlerini sürdürüyor. Gebze Belediyesi ekipleri okullardaki bakımonarım çalışmalarına ders zili çalana dek devam ettirecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.