Gebze’de okullar yeni döneme hazırlanıyor

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gebze Belediyesi, yeni eğitimöğretim yılı öncesinde ilçede bulunan okulların eksiklerini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

İmkanlar dahilinde ilçede bulunan eğitim kurumlarına desteğini sürdüren Gebze Belediyesi, okulların ihtiyaçlarına yönelik tadilat çalışmalarına devam ediyor. 6 Eylül Pazartesi günü ders zilinin çalacağı Gebze’deki okullarda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen talepler doğrultusunda tadilat ve bakım çalışmaları yürütülüyor. Gebze Belediyesi ekipleri program dahilinde ilk olarak ekipler asfalt, bordür, tadilat, onarım çalışmalarının yanı sıra çiçek dikimi ve ot biçme faaliyetlerini sürdürüyor. Gebze Belediyesi ekipleri okullardaki bakımonarım çalışmalarına ders zili çalana dek devam ettirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.