İzmit’te okul bahçeleri öğrenciler için hazırlanıyor

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

İzmit Belediyesi, 20212022 eğitimöğretim dönemi öncesinde yaptığı çalışmalar ile okul bahçelerini öğrenciler için hazırlıyor.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 6 Eylül Pazartesi günü açılacak olan okullarda tırpan çalışmaları gerçekleştiriyor. Çocukların uzun zaman sonra yüz yüze eğitime geçeceği 20212022 EğitimÖğretim dönemi öncesi okul bahçeleri tırpan çalışmalarıyla hem kötü görüntüden kurtuluyor hem de daha sağlıklı bir hale getiriliyor.

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