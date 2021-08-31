Darıca gençler başkanları ile Anıtkabir’e yürüdü

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yaptıkları çekilişle belirlenen 30 genci Anıtkabir’e götürdü.

Darıca Belediyesi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu gençlerle birlikte yaşamak amacıyla sosyal medya üzerinden sorulan soruya doğru cevap veren gençler arasından yapılan çekilişle belirlenen 30 kişiyi Ankara gezisine götürdü. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da gençlere sürpriz yaparak otobüsle birlikte Ankara gezisine eşlik etti.

Darıca Belediyesi’nin gençlere yönelik hayata geçirdiği Gençlik Koridoru projesi kapsamında gerçekleşen çekilişe 1825 yaş arasında olan ve Darıca’da ikamet eden gençler katılırken Ankara gezisinde sırasıyla Anıtkabir, 1. Meclis, Hacı Hacı Bayram Veli Türbesi ve Külliye ile Millet Kütüphanesi ziyaret edildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da gezi boyunca gençlere eşlik etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Kütüphanesini ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık ve gençler, kütüphanede bulunan kitapları da incelediler. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etmek için Aslanlı Yol’dan yürüyerek Anıtkabir’e çıkan Başkan Muzaffer Bıyık ve gençler, Atatürk’ün mozolesine çiçek bıraktılar.

30 Ağustos zaferini kutlayan ve gençlerle Ankara gezisini değerlendiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle birlikte paylaşmak için 30 gençle birlikte Anıtkabir ve Ankara gezisi düzenledik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman onlarla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Ziyarete katılan gençler de 30 Ağustos’un anlamına uygun ve güzel bir gezi geçirdiklerini ifade ederek etkinlik nedeniyle mutlu olduklarını söylediler. Darıca Belediyesi’nin ve Başkan Muzaffer Bıyık’ın gençlere yaklaşımını olumlu bulduklarını da ifade eden gençler, gezi boyunca gerek otobüste gerekse de ziyaretler sırasında kendileriyle samimi bir şekilde sohbet edip ilgilenen Başkan Muzaffer Bıyık’a ilgisinden ve desteğinden dolayı teşekkür ettiler. Gençleri önemsediğini belirten Başkan Muzaffer Bıyık da gençlerle güzel bir gün geçirdiklerini ve keyif aldıklarını söyledi. Gezi sonunda Başkan Muzaffer Bıyık, gençlere çeşitli hediyeler takdim etti.

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