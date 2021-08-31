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Balıkçılar havai fişek gösterisi ile ‘Vira Bismillah’ dedi Yeni sezon için heyecanla denize açıldılar, binlerce kişi sahilden el salladı Havai fişek gösterileri ile limandan ayrılan tekneler havadan görüntülendi

İHA

Balıkçılar havai fişek gösterisi ile ‘Vira Bismillah’ dedi Yeni sezon için heyecanla denize açıldılar, binlerce kişi sahilden el salladı Havai fişek gösterileri ile limandan ayrılan tekneler havadan görüntülendi

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, kıyıda toplanan yüzlerce kişinin alkışları eşliğinde denize açılarak "Vira Bismillah" dediler. Gece saat 00.00 itibarıyla ağlarını denize bırakacak olan balıkçıların havai fişek gösterileri eşliğinde limandan ayrılışları ise havadan görüntülendi.
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Ereğli sahilindeki limanda bulunan gırgır tekneleri, bu gece dolacak av yasağı öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak dualar eşliğinde Marmara Denizi ve Ege Denizi’ne uğurlandı. Ereğli Limanı'nda düzenlenen törende balıkçılar, gece saat 00.00’da sona erecek av yasağı öncesinde dualar ederek av sezonunun bereketli geçmesini diledi. Düzenlenen törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ilçe protokolü, balıkçılar ve balıkçı aileleri katıldı. Edilen duaların ardından balıkçılara Türk bayrağı hediye edildi. Limana toplanan yüzlerce kişi, av sezonu için denize açılan balıkçıları alkışlar ve dualarla uğurladı. Balıkçılar için sahilde havai fişek gösterisi yapıldı.

"Denize karşı bir özlemimiz var”
Yeni sezon için heyecanlı olduklarını söyleyen Aydın Bora isimli balıkçı teknesi reisi, ailelerini bıraktıkları için ise hüzünlü olduklarını belirterek, “Biraz sonra vira bismillah diyeceğiz. Denizi bilmiyoruz. Küçük balık olduğu söyleniyor ama denize çıkınca göreceğiz. Nerede hangi balık olduğunu tespit edeceğiz. Balık bulabilirsek avlanacağız. Sabah neredeysek oranın limanına ineceğiz. Denizi özlediğimiz için mutluluk var. Denize kavuşuyoruz. 6 aydır denizden ayrı kaldık müsilaj sebebiyle. Hazırlıkları tamamladık. Denize karşı bir özlemimiz var” dedi.

“Özlem oluyor, hüzünlüyüz”
Balıkçı oğlunu uğurlayan Aylin Erdoğan ise, “Oğlum gidiyor. Özlem oluyor, hüzünlüyüz. Dört gözle gelmelerini bekliyoruz. Başka yapacak bir şey yok. Allah yüzlerini güldürsün, hayırlı kazançlar nasip etsin. Oğlumu uğurlamaya geldim. Oğlumu uğurlayacağım, hayırlısıyla gidip gelecek” diye konuştu.

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