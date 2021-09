4.5 ayın ardından ağlar yeniden balık doldu Sezonun başlamasıyla balıkçılar denizde hasret giderdi Yüzlerce kasa balıkla sofraları donatmak için kıyıya döndüler

1 Eylül'de sona eren av yasağının ardından balıkçılar, gece 00.00'da ağlarını denizle buluşturdu. Deniz özlemini gideren balıkçılar, sezonun ilk balıklarını tuttu.



Av yasağının kalkmasıyla birlikte “Vira Bismillah” diyerek denize açılan balıkçılar, yeni sezonu umutla açtı. Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Ereğli sahilindeki limanda bulunan gırgır tekneleri, gece 00.00 olması ile beraber Marmara ve Ege Denizli'ne açılarak ağlarını denizle buluşturdu. Denizde sabah saatlerine kadar bekleyişte olan balıkçılar 4.5 aylık aradan sonra sezonun ilk balıklarını avladı. 1.5 ton balıkla siftahını açan Aydın Bora, ilk akşam bir bolluk göremediklerini söyledi.



“Bol bir balık göremedik”

Karamürsel yola çıkıp Tuzla’da son noktayı koyacağını söyleyen tekne reisi Aydın Bora, “Çok bol bir balık göremedik ama bu ilk akşam olduğu için de olabilir. Her taraf aranmadı. Diğer teknedeki arkadaşlardan öğrendiğimiz kadar hamsi bulunamadı bugün. Biz de fazla bir şey görmedik Karamürsel’den Kartal’a kadar geldik, Kartal’da bir ağ aldık 100 kasa istavrit aldık 1.5 ton civarında. Başka da bir şey görmedik, bol bir istavrit de görmedik. Ona da bereket versin, yapacak başka bir şey yok. Bu akşam bitti şu anda Tuzla limana inip tekneyi bağlayacağız. Kısmetse yarın akşam çıkıp tekrar arayacağız. Ne bulacağız bilemiyorum. Hamsi göremedik, başka balık zaten bu mevsimde yok çinekop, lüfer, palamut ekim ayında çıkıyor.Şu anda özlem gidermeye başladık. Denizi özledik. Bugün ki balık da hiç yoktan iyidir. İlk gün olduğu için daha meraları tam olarak bilmiyoruz yani nerede ne balığın var. Bizim gezdiğimiz yerlerde çok fazla bir şey görmedik. Sadece Kartal’da bir parça istavrit gördük. Ondan da 100 kasa balık aldık. Kısmetimiz bu kadarmış” dedi.



“Vatandaşlara balık yedirmeye çalışıyoruz”

Ufak tefek aksaklıklar olsa balığımızı yakalamaya çalıştıklarını söyleyen balıkçı Ali Zarga, “Vatandaşlara balık yedirmeye çalışıyoruz. Geçen sene müsilaj olayından dolayı erken paydos ettik, bu sene sezon başladı. Allah kısmet ederse, denizimiz verimli olursa istavrit ya da hamsi bekliyoruz. Bu durumda çinekopçuluk başlayacak. Şu an denizde gördüğünüz gibi az az balıklar var. Çoğalırsa inşallah daha iyi olacak bizim için. Denizde olduğun sürece her zaman çalışmak zorundasın. Biz balıkçıyız ekmeğimizi bu, denizden yiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.