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Çürümeye terk edilen kitaplarla şehitlerin adını kütüphanelere yazdı Kapı kapı dolaşarak topladığı kitaplarla şehitlerin adını yaşatıyor Topladığı binlerce kitap ile Türkiye’nin birçok ilinde şehitler adına kütüphaneler kurdu Kurduğu kütüphanelerin adından şehit ailelerinden tebrik telefonları alan gazeteci: “Bu projeye iyi ki başlamışım diyorum, hatta bu projeye başlamakta çok geç kalmışım”

İHA

Çürümeye terk edilen kitaplarla şehitlerin adını kütüphanelere yazdı Kapı kapı dolaşarak topladığı kitaplarla şehitlerin adını yaşatıyor Topladığı binlerce kitap ile Türkiye’nin birçok ilinde şehitler adına kütüphaneler kurdu Kurduğu kütüphanelerin adından şehit ailelerinden tebrik telefonları alan gazeteci: “Bu projeye iyi ki başlamışım diyorum, hatta bu projeye başlamakta çok geç kalmışım”

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir yerel gazeteci, kapı kapı dolaşarak topladığı kitaplarla adını ölümsüzleştirmek istediği şehitler adına kütüphaneler kuruyor. Bu güne kadar birçok ilde kütüphane kuran gazeteci, kitap kampanyasında 53 bin 750 kitap toplayarak da Türkiye rekoru kırdı.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Bizim Gazete adlı gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Eranıl, şehitlerin adını kütüphanelerde yaşatmak için başlattığı kampanya ile şehit ailelerinin ve çevresindekilerin takdirini kazanıyor. Türkiye’nin birçok şehrinde şehitler adına kütüphane kuran Eranıl, kapı kapı dolaşarak tozlu raflardan ve depolardan kurtardığı ve tek tek inceleyerek ayrıştırdığı kitaplarla şehitlerin adını, adlarına kurduğu kütüphanede gelecek nesillere aktarıyor. Başlattığı kitap toplama kampanyasına toplumun her kesiminden yoğun destek alan Eranıl, kampanyasında bu güne kadar 53 bin 750 kitap toplayarak da Türkiye rekoru kırdı.
Bu güne kadar Yozgat, Kütahya, Trabzon, Elazığ gibi birçok ilde, şehitler adına kütüphaneler oluşturan, bir çok kütüphaneye de kitap bağışında bulunan Mustafa Eranıl, son olarak yaşadığı ilçe Körfez’de, ilçenin şehitleri Komando Er Emre Kaan Arlı ve Jandarma Uzman Onbaşı Erdi adına; kütüphanene kurarak geniş katılımla açılışını yaptı.

Kampanyasını duyan her ilden kütüphane talebi geliyor
Başlattığı kampanya ile hem kendini hem de şehit ailelerini mutlu ettiğini söyleyen Mustafa Eranıl, “18 ay önce Yozgat Akdağ Maden ilçesinde belediye kütüphane için vatandaşlardan kitap toplama çalışması başlatmış. Bu durumdan benim haberim oldu. Oradaki yerel yönetimle irtibata geçtim. Ben kendilerine, ‘Eğer kütüphaneyi şehitler adına kurarsak kitaplarının tamamını hatta oradaki raflarını da yaptırarak kütüphaneyi açalım’ diye teklifte bulundum. Daha sonra başlattığı kampanya ile 7 bin 500 kitap toplayarak götürdüm ve oradaki kütüphaneyi açtım. Daha sonra Yozgat merkezden talep geldi. Yine başlattığım kampanya ile 16 bin 500 kitap topladım. Onlarla da kütüphane açtım” dedi.

Türkiye’nin birçok ilinde kütüphane kurdu
Kampanyasını duyan illerden çok sayıda talep aldığını dile getiren Eranıl, “Türkiye genelinden Trabzon’dan, Elazığ, Van, Kütahya ve Mersin’den talep geliyor ‘Burada da kütüphane açar mısınız’ diye. Orada şehit aileleri olarak, Şehit Kütüphaneleri ekibimizle bir kampanya başlattım ve yaklaşık 55 bin kitap topladım. Bu kitapların çoğunu ilgili kütüphanelere gönderdim. Şu anda da depolarımızda 30 bin civarında kitabımız mevcut. Bunları da yeni açılacak kütüphanelere göndereceğim inşallah” diye konuştu.

Çürümeye terk edilen kitaplarla şehitlerin adını kütüphanelere yazdı
Kampanyanın hedefi ve amacından bahseden Eranıl, “Amacımız şehitlerimizin adını yaşatmak, aynı zamanda neslimize kitap alışkanlığı kazandırmak. Çok doğru yolda olduğumu düşünüyorum çünkü burada tozlu raflarda daha önce okunmuş birçok kitap vardı. Öyle kitaplar vardı ki depolarda çürümeye terk edilmiş. Onları aldık, tekrar kütüphanelere koyarak değerlenmesini sağladık. Toplumun her kesiminden ciddi destek aldık. Amacım 10 bin kitap toplamak ve Türkiye genelinde imkanı olmayan yerlerde kütüphane açmak” şeklinde konuştu.

Topladığı kitaplarla Türkiye rekoru kırdı
Kitap toplama kampanyası ile rekor kırdığını da belirten Eranıl, “Tüm kaynakları inceledim, bu güne kadar 50 bin kitap toplanmış kampanyalarında 3 senede. Ben yaklaşık 17 ay içerisinde 55 bin kitap toplayarak Türkiye’de bir rekora imza atmış bulunuyorum. Bu projeye iyi ki başlamışım diyorum, hatta çok geç kalmışım bu projeye başlamakla. Birincisi şehit aileleri çok mutlu oluyor. Haftada 23 şehit ailesinden telefon alıyorum, şehitleri adına kütüphane açabilir miyim diye soruyorlar” ifadelerini kullandı.

“Sonuna kadar destek vermeye devam edeceğiz”
Duyarlı gazetecinin başlattığı kampanyaya kitap bağışında bulunarak destek verdiklerini söyleyen Körfez Yavuz Sultan Selim Mahalle Muhtarı Aslı Ertik, anlamlı ve kutsal gördükleri göreve katkı sundukları için mutlu olduklarını belirtti. Yardımseverlerin bağışladığı kitapları Eranıl’a ulaştırdıklarını anlatan İzmit Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy şöyle konuştu: “Bunun sonu yok. Biz Mustafa Bey’le bu yola gönül bağı ile çıktık. Kitaplarımızla, şehitlerimiz adına kurulan kütüphanelere sonuna kadar destek vermeye devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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