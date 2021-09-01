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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kartepe’de özel çocuklara atla terapi desteği

İHA

Kartepe’de özel çocuklara atla terapi desteği

Kartepe Belediyesi’nin engelli bireyler için geliştirilmiş iyileştirme yöntemlerinden biri olan Atla Terapi Merkezi, özel çocuklara terapi hizmeti veriyor.
Kartepe Belediyesi tarafından hizmete açılan Atla Terapi Merkezi, özel gereksinimli bireylerin aileleri için ikinci adres oldu. Merkezde otizmli, fiziksel ve zihinsel engelli çocuklara at üzerinde terapi olarak bilinen "hipoterapi" yöntemi ile rehabilitasyon hizmeti Kartepe Belediyesi eğitmenleri tarafından veriliyor. Terapi sayesinde fiziksel engelli ve otizmli çocukların duruş, denge, konsantrasyon ve kas kontrolü geliştirilerek, yürüme yetenekleri artırılıyor.
Kartepe Belediyesi uzmanları at ile terapi hipoterapi yönteminde engelli bireylerin fiziksel, zihinsel veya duysal bozukluğu olan hasta gruplarında fonksiyonel açıdan iyileşme ve gelişme sağlamak amacıyla atın hareketlerinden faydalanıldığını ifade ettiler. Bir çok ailenin tedavi sürecine katkı sağlayan bir merkez olduğunu belirten uzmanlar, “İnsan hayatına dokunabilmenin yani umutlara yol açabilmenin gururunu yaşıyoruz. Özel çocuklarımız, aileleri ve atlarımız arasında çok özel bir bağ kuruluyor. Bazen sadece bir anneyi, bir evladı mutlu görebilmek dünyalara bedel” dediler.

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