Pozitif vakaların çıktığı kargo gemisinde mürettebat karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli'nin Körfez ilçesi açıklarına demirleyen kargo gemisinin 4 mürettebatının korona virüs testi pozitif çıktı. Temaslılarla birlikte karaya çıkartılan 12 kişi karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesi Hereke Sahili açıklarında demirlenen Panama bandıralı 'Fahriye K.' isimli kargo gemisindeki 12 kişilik mürettebatın 4'ünün korona virüs testi pozitif çıktı. 4 pozitif ile birlikte temaslı olduğu tespit edilen 8 personel de karaya çıkarıldı. Personeller karantinaya alınırken, gemide ise detaylı dezenfekte çalışması yapıldı.

Öte yandan, mürettebatın karantinaya alındığı gemi havadan drone ile de görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.