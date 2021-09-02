Toplanan elektronik atıklar, fidana dönüşecek

İzmit Belediyesi, atık firması ile işbirliği içerisinde İzmit’te toplanan elektronik atıkları orman yangınları ile sarsılan Milas’a fidan olarak kazandıracak.

İzmit Belediyesi ve bir atık firması işbirliği ile Ncity AVM ve Arasta Park AVM’de atık toplama alanları kurulacak. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde kullanılmayan ve atıl durumda olan elektronik eşyaları toplama alanlarına ulaştırabilecek. Kentte geri dönüşüm farkındalığı oluşturacak olan kampanya 3 Eylül Cuma günü 41 AVM’de gerçekleşecek olan İzmit Kadın Festivali ile başlayacak ve 3 Aralık Cuma gününe kadar devam edecek. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce sahada biriken atıklar toplanarak gerekli izin ve lisansa sahip olan geri dönüşüm firmasına iletilecek. Geri dönüşüm işlemlerine tabi tutulan atıklardan elde edilecek gelirin tümü ile fidan bağışı yapılacak.

"Ormanlarımızı beraber yeşerteceğiz"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu zamana kadar nerede bir felaket olsa yardım elini uzatan İzmitliler biliyorum ki orman yangınlarından etkilenen, gelir kaynakları yok olan kardeşleri için yine desteklerini esirgemeyecekler. Evlerinde kullanmadıkları elektronik eşyaları toplama alanlarına getirerek, çocuklarımızın geleceğine yatırım yapacaklar. Kül olan ormanlarımızı, doğamızı, nefesimizi ve umudumuzu yine hep birlikte yeşerteceğiz" ifadelerini kullandı.

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