Yeni eğitim ve öğretim döneminin açıldığı 6 Eylül Pazartesi günü, okul önlerinde güvenlik tedbirlerinin alınması için büyükşehir zabıtası teyakkuz halinde olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü’nün eş zamanlı çalışmasıyla yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde gerekli tedbirler alındı. 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak 20212022 eğitim ve öğretim dönemi yılı öncesinde İzmit ve Gebze ilçelerinde merkezi konumdaki okullarda girişçıkışları için gerekli hazırlıkları tamamlandı. Büyükşehir trafik zabıta ekipleri, okulların ilk gününde İzmit ve Gebze ilçelerinde motorize ve ekip araçlarının yanı sıra çok sayıda personelle görev başında olacak. Ekipler okul önleri ve trafiğin yoğun olduğu ana caddelerdeki kritik noktalarda, öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde gerekli güvenlik önemlerini alacak.

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