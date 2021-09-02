Çınar Çocuk Evi açılıyor

İzmit Belediyesi tarafından Yeşilova Mahallesi’nde yapılan Çınar Çocuk Evi ve Sağlık Merkezi, 8 Eylül Çarşamba günü açılıyor.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Yeşilova sakinlerine sözünü verdiği Yeşilova Çınar Çocuk Evi ve Sağlık Merkezi açılıyor. Vatandaşların heyecanla beklediği,Çınar Çocuk Evi ve Sağlık Merkezi, 8 Eylül Çarşamba günü saat 13.00’de törenle açılacak.
Toplam 885 metrekarelik kapalı alanda bulunan 3 katlı binaya sahip Yeşilova Çınar Çocuk Evi ve Sağlık Merkezi’nde, 640 metrekarelik alan kreş olarak hizmet verecek. Modern ve ergonomik 5 adet sınıf, spor odası, yemekhane ve faaliyet alanlarını bulunuyor. Yeni eğitim döneminde hizmete girecek olan kreşte aynı anda 90 çocuk misafir edilebilecek. Çocukların doğayla iç içe olabilecekleri 2 bin 900 metrekarelik park ve sosyal alana sahip projede hobi bahçeleri, temalı oyun alanları, ahşap kitap okuma evi, tavşan kulübesi, hobbit masal ağaç evi ve kum havuzu bulunuyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.