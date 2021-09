Vatandaşlar kış hazırlıkları için pazara koştu

Kocaeli’de vatandaşlar, kışlık konserve, turşu, salça ve kurutmalık hazırlamak için pazarlara koştu. Vatandaşlar, kendi yaptıkları konservelerin katkısız olduğunu ve daha hesaplı olduğunu söylerken, pazarcılar ise fiyatların şu an çok uygun olduğunu, kışa doğru yükseleceğini dile getirdi.

Sonbaharın yaklaşması ile beraber ev hanımları, konserve, turşu, sos, salça ve kurutmalık hazırlamak için pazarlara akın etti. Pazardan domates, biber, fasulye, patlıcan, barbunya, bezelye gibi yaz ürünlerini alan vatandaşlar, kış hazırlığı için kolları sıvadı. Pazarda taze ürünler seçen vatandaşlar, marketlerden konserve tercih etmediklerini, kendi yaptıkları konservelerin katkısız ve daha vitaminli olduğunu dile getirdi. Pazarcılar ise fiyatların şuan uygun olduğunu, kışa doğru gittikçe fiyatların yükseleceğini söyledi.



“Yazın hazırlayacaksın, kışın yiyeceksin”

Kış hazırlığı için pazar alışverişine geldiğini söyleyen Kezban Kural, “Domatesten konserve yaptım, kazanda domateslerimi kaynattım. Bahçemden topladıklarımla fasulye turşusu yaptım, dolabıma koydum. Bugün sadece biber aldım, başka bir şey almadım. Evde bahçemden topladıklarımla acı biber turşusu yaptım. Bu kuraklıkta fiyatlar iyi, Allah bereket versin. Yazın hazırlayacaksın, kışın yiyeceksin. Kışa faydalı olsun diye” dedi.



“Kendi yaptığımız daha avantajlı oluyor”

Salça hazırlıkları için pazara geldiğini belirten Hüseyin Kızıltan, “10 kilo salçalık kapya biber aldım, salça yapacağız. Yemeğe de konuyor bu, salatalara da girer, kızartmaya da girer hepsine olur. Konserveyi kendimiz yapıyoruz. Konservenin kilosu 18 lira dışarıda. Kendi yaptığımız daha avantajlı oluyor” diye konuştu.



“Fiyatlar yükselmeden vatandaşlar elini biraz çabuk tutmalı”

Şu an kışlık sebzelerin tam zamanı olduğunu dile getiren pazarcı Bedi Aslan, “Vatandaşlara şimdiden ürünleri alın dolaba koyun derim, çünkü kışın kapya biber 20 TL olur ve tükenir. Şu an 2,53 TL’ye satılıyor. Patlıcan aynı şekilde 45 TL arası, fiyatlar gayet uygun. Konserve için tam zamanı. Hava şartları da biraz mallara zarar verdi. Yanma oldu, seller oldu, sıcaklar oldu. Fiyatlar yükselmeden vatandaşlar elini biraz çabuk tutmalı. Vatandaşların kışlık sebzeleri alıp kendilerinin konserve yapmasının çok avantajı var. En azından katkı maddesi yok. Glikoz yok, koruyucu yok yani daha doğal, daha sağlıklı çocuklar için” şeklinde konuştu.



“Öyle satın alma filan yok, kendi yaptıklarımız daha vitaminli”

Domates aldığını söyleyen Havva Çıtak, “Biber ve patlıcan da alacağım. Kışlık sosumuzu, turşumuzu kendimiz doğal olarak yapıyoruz. 150 kilo domates aldım, arabam büyük olsa daha fazla alacaktım. Araba küçük olduğu için bu kadar alabildim. Bu kış menemen yapacağım, konserve turşu yapacağım, patlıcan turşusu yapacağım. Öyle satın alma filan yok. Kendi yaptıklarımız daha vitaminli. Fiyat olarak ben uygun aldım, akşamüstü daha da uygun oluyor. 2 TL domatesi ben 1,75 TL’den aldım. Bunlar bana yetmeyecek her sene 500 kilodan yapıyordum. Hayat pahalılaştıkça az az almaya çalışıyorum. 3 gelinim var 9 tane torunum var. Şu an yapıyoruz kışında hazır yiyoruz” ifadelerini kullandı.

