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Kocaeli'de 20 milyon 500 bin adet makaron ele geçirildi

DHA

Kocaeli'de 20 milyon 500 bin adet makaron ele geçirildi


Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ İl Emniyet Müdürlüğü´nün operasyonuyla 2 kamyon ve bir depoya yapılan baskında, 20 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin takip ettikleri iki kamyon TEM Otoyolu Derince mevkisinde durduruldu. Yapılan aramada kamyonların kasasında kutular içerisinde gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Ardından bir depoda da kaçak makaron olduğu tespit edilmesi üzerine polis, depoya baskın yaptı. Toplam 20 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, M.Y.Ö, M.A, M.A.K ve Y.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-09-03 12:26:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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