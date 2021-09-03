Kocaeli’de 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli’de polis ekiplerince durdurulan bir araç ve ikamette yapılan incelemede 9 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolunda polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan incelemede araç içerisindeki 2 kişinin düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Polis ekiplerince Kartepe ilçesinde bir ikamette yapılan aramalarda ise 7 düzensiz göçmen yakalandı. Polis ekiplerince yakalanan 9 göçmen, İl Göç İdaresine teslim edilirken, olay hakkında 2 kişi ise göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.