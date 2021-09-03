En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İzmit Belediyesi’nin katkılarıyla üretici kadınların desteklenmesi amacı ile organize edilen İzmit Kadın Festivali başladı.

İzmit Belediyesi, üretici kadınların desteklemesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediyen destekleriyle organize edilen İzmit Kadın Festivali bugün başladı. İzmit’te bir AVM’nin açık otopark alanında gerçekleştirilen festivalde çok çeşitli stantlar kuruldu. Kadın üreticilerin el emeği ürünlerini sergilediği 3 günlük festivalde İzmitliler müziğe doyacak. Festivalde bu akşam Yeni Türkü, birbirinden güzel eserleri seslendirerek İzmitlilere keyifli bir akşam yaşatacak. İzmit Kadın Festivali kapsamında gün boyunca birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.