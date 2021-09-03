Rögar kapağına çarpıp pikabın altında kalan genç kurye son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken rögar kapağına çarpıp karşı şeritten gelen pikabın altında kalarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki kurye, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kaza, gece saatlerinde Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Taha K. (16) isimli kurye motosikletiyle cadde üzerinde seyir halindeyken yol üzerinde bulunan kanalizasyon ızgarasına çarpıp dengesini kaybetti. Motosikletten düşen genç, karşı şeritten gelen M.K. yönetimindeki 41 ABG 545 plakalı pikabın altında kalarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan genç, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Muhammet Taha K., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada ölen genç için ikindi namazını müteakip Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Merkez Cami’de cenaze namazı kılındı. Yakınlarının gözyaşları arasında dualarla son yolculuğuna uğurlanan gencin cenazesi Darıca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye gencin ailesi, yakınları ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık katıldı.

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