Ne indirim ne de bedava ürün, okul kıyafeti kuyruğu görenleri şaşırttı Çocuklarına okul kıyafeti almak isteyen veliler saatlerce kuyrukta bekledi

Yüz yüze olacak yeni eğitimöğretim yılının başlamasına günler kala çocuklarına okul kıyafeti almak isteyen vatandaşlar mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Uzun bir aradan sonra 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitim öğretim dönemi öncesinde vatandaşlar öğrencilerin okul kıyafetlerini almaya başladı. İl genelinde belli başlı yerlerde satılan okul kıyafetlerinden almak isteyen vatandaşlar mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Çocuklarına üniforma almak için mağazalara giden vatandaşlar fiyatların yüksek olduğunu ifade ederken, uzun süre okullarından uzak kalan öğrenciler ise okulların açılacağı için mutlu olduklarını dile getirdi.

“Fahiş fiyatla satılması bizim belimizi büküyor”

Okul kıyafetlerinin fiyatlarının gereğinden fazla pahalı olduğunu dile getiren Ahmet Erdem Güler isimli vatandaş, “Okulların açılması meselesi önemli, kıymetli. Açılırken de getirdiği maddi yükler önemli açıkçası. Aslında devlet okullarının özel kıyafet meselesi ile alakalı bir durum bu. Açıkçası belirli yerlere endekslenmiş olması yani il genelinde 2 veya 3 yerde olması ve aynı fiyat politikasıyla satılması, fahiş fiyatla satılması bizim belimizi büküyor. Benim 4 çocuğum var kıyafetlerimizi almaya kalkıştığımızda her yerden bulamıyoruz çünkü belirli kıyafetleri almak zorundayız. Fiyat politikalarını doğru bulmuyorum. Özel kıyafet meselesinin de tekrar gündeme gelip tartışılmasını daha doğru buluyorum” dedi.



“Bence güzel bir his okula gitmek”

Okula başladığı için mutlu olduğunu ifade eden Emre Güler isimli öğrenci, “5. sınıfa başlayacağım okulu özledim. Arkadaşlarımdan ayrılıp yeni arkadaşlıklar kuracağım yeni okula başlayacağım için. Bence güzel bir his okula gitmek. Annemler çantama dezenfektan koyuyor onu elime döküyorum, maske takıyorum. Bugün kıyafet almaya geldik kırtasiye ürünlerinden de bir kaçını aldık kıyafetleri aldıktan sonra diğerlerini almaya gideceğiz. Lütfen ellerini temiz tutsunlar yoksa onlar da korona olurlar, bir de maske taksınlar” şeklinde konuştu.

