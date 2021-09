İzmit Belediyesi destekleriyle düzenlenen İzmit Kadın Festivali’nin açılışında konuşan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, “Toplum üreten kadınla güçlenir, kadın güçlenirse toplum da güçlenir” dedi.

İzmit Belediyesi, kadın üreticileri destekleyecek organizasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen İzmit Kadın Festivalinin açılışı törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Kocaeli İş Kadınları Derneği Başkanı Nilgün İrteni Yılmaz, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Festival kapsamında birbirinden güzel etkinliklerin düzenleneceğini ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “El emeğinin bin bir türlü halini görebileceğimiz rengârenk stantlarımız var. İzmit Çarşısı, İZMEK, Çınar Kadın Kooperatifimiz ve Kadın Girişimler Merkezimizin de arasında olduğu 68 değerli kadın girişimci stantlarda siz değerli vatandaşlarımızla buluşacak. Kadınların hayallerinin peşinden gidebildiği, sanatla ve kültürle daha çok buluşabildiği bir dünya kesinlikle bir hayal değil. Kadının elinin değdiği, emeğinin hakkı verildiği her yer ve her şey güzelleşir. Bizler de burada gerçekleştirdiğimiz İzmit Kadın Festivali ile bunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz: Toplum üreten kadınla güçlenir, kadın güçlenirse toplum da güçlenir” dedi.

Başkan Hürriyet’in konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesildi. Stantları gezerek kadınlara kolaylık dileyen Başkan Hürriyet, kadın üreticilere desteklerini her zaman sürdüreceklerini söyledi. Birbirinden yetenekli kadın üreticiler, kadınları bu denli önemseyen ve her zaman destek olan bir kadın başkana sahip oldukları için duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Hürriyet’e teşekkür ettiler.

