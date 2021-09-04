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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençleri heyecanlandıran dev projenin temelini çocuklar attı

İHA

Gençleri heyecanlandıran dev projenin temelini çocuklar attı

Başiskele Belediyesi tarafından projelendirilen yeni nesil Başiskele Gençlik Merkezi’nin temeli, çocuklar tarafından atıldı.
İlçede çocuklara ve gençlere yönelik hizmetlerle devam eden Başiskele Belediyesi, Başkan Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde de yer alan bir projeyi daha hayata geçiriyor. Geçen haftalarda inşaat çalışmalarına başlanan Başiskele Gençlik Merkezi’nin temel atma töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yeşilyurt Mahallesi Çuhadar Caddesi’nde gerçekleştirilen törene Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü, mahalle muhtarları, çok sayıda vatandaş ve gençler katıldı.
Temel atma töreninde konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Biz bu kentin gencini her şeyin üstünde âlâ görüyoruz, onlara da böyle âlâ hizmetlerin yakışacağını biliyor ve inanıyoruz. Biz gençlerimizin akıl hocası değil, yardımcısıyız. Gençlerimizin yol göstericisi değil, yol arkadaşıyız. Benim de çok heyecan duyduğum ve gençlik çalışmaları modelimizin merkezi olacağına inandığımız Başiskele Gençlik Merkezi projemizin temelini atacağız” dedi.
Proje hakkında bilgiler veren Özlü, “Yaklaşık bin 300 metrekarelik inşaat alanı üzerinde kurulacak olan Başiskele Gençlik Merkezimiz gençlerimizin yeni cazibe merkezi olacak. İçerisinde 450 kişilik tiyatro ve gösteri salonunun olduğu merkezimizde kültür, sanat ve eğitimöğretim faaliyetlerinin yanı sıra greenbox stüdyoları, ses stüdyoları da olacak. Çağımızın gereklerine uygun çocuklarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek en son teknolojik alt yapıyla hizmet verecek olan binamız tam bir yeni nesil gençlik merkezi olacak. Merkezimizin, burada yapacağımız semt meydanı ile birlikte ilçemize çok büyük değer katacağına, Başiskele gençliğinin kalbinin burada atacağına ve geleceğimizin buradan yükseleceğine tüm kalbimle inanıyorum” diye konuştu.
Daha sonra söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, “Gençlerimize sorduk, ailelerine sorduk anketler yaptık dedi. Oradan çıkan tespitlerden yola çıkarak böyle güzel bir merkezin Başiskele’de yapılması gerektiğini gördük ve yola çıktık. Geleceğe hazırladığımız gençlerimiz, bizden daha güzel işler yapacaklar bu güzel vatanımız ve huzurlu bir dünya için. O yüzden gençlerimize yatırım yapıyoruz. Bu memleketin evlatları, tıpkı atalarının bir zamanlar yaptığı gibi dünyaya huzur yaysınlar. Aleme nizam versinler istiyoruz. Gençlerimize, gelecek nesillerimize inanıyoruz. Onlara güveniyoruz. Onlar için güzel işler, güzel şeyler yapıyoruz. İnşallah onlar da bu memleket için güzel işler yapacaklar, üretecekler” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Başiskele Gençlik Merkezi’nin temel atma töreni dualarla yapıldı. Başiskele İlçe Müftüsü Aşur Akyol’un yaptığı dua sonrası Başkan Büyükakın, Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin ve Başkan Özlü beton mikserinin başına çocuklarla birlikte butona basarak merkezin temelini attılar.

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