Kartepe, Özgün konseriyle şenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaz etkinlikleri kapsamında sahne alan şarkıcı Özgün, hareketli şarkıları ile izleyenlerini coşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği yaz şenliği etkinlikleri dolu dolu devam ediyor. Birbirinden ünlü sanatçıların sahne aldığı konserler ile izleyenlere güzel bir gece yaşatan büyükşehir, düzenlediği farklı kültür sanat etkinlikleri ile de unutulmaz bir yaz yaşattı. Kartepe SEKA Kamp alanında gerçekleştirilen etkinliklerin son gününde sahne alan şarkıcı Özgün, birbirinden hareketli şarkıları ile izleyenlerini coşturdu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, konserin sonunda sanatçıya çiçek takdim etti.

Birbirinden güzel yerel seslerin sahne aldığı Kartepe yaz şenliği etkinliğinde dinleyenler zaman zaman şarkılara eşlik ederek, zaman zaman da halaya durdu, horon tepti. Pandemi döneminde sıkıntılı günler geçiren yerel sanatçılar etkinliklerde sahne almanın mutluluğunu yaşarken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

Kağıt yapımını keşfettiler

Kartepe yaz etkinliklerinde alana kurulan Bilim Merkezi’nin Ressam Robot Atölyesinde çocuklar için robotik kodlamadan bilim gösterilerine kadar birbirinden eğlenceli ve eğitici faaliyetler gerçekleştirildi. Kağıt Müzesi’nin atölyesinde el yapımı kağıt etkinliği ise çocukları hem heyecanlandırdı, hem de yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşattı.

Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü alanda kurduğu çocuk tiyatrosu ile perdelerini çocuklar için açarak, birbirinden eğlenceli oyunlar sahneledi. Çocukların kahkahalar eşliğinde izlediği oyunlar alkışlar eşliğinde son buldu. Büyükşehir belediyesinin kente kazandırdığı ve halk üniversitesi olarak bilinen Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK) alanda kurduğu stantlarda, kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinden oluşan eserleri vatandaşlarla buluşturdu. Birbirinden güzel eserler ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi. Gün boyunca KOMEK stantlarında devam eden ahşap boyama, bileklik yapımı, ebru yapımı, su kabağı oymacılığı, geleneksel el sanatları ve yöresel sanatlara ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Özellikle çocukların dikkatini çeken bileklik yapımı ve ebru yapımında hem eğlendiler hem de yeni şeyler öğrendiler.

Yaz aylarına damga vuran etkinliklerde konserlerin yanı sıra çocuklar için tiyatro ve bilim gösterileri, sokak eğlenceleri, sergiler, atölye çalışmaları ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirildi.

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