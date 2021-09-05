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TEKNOFEST´te elektrikli araç yarışlarında final heyecanı

DHA

TEKNOFEST´te elektrikli araç yarışlarında final heyecanı


Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)TÜBİTAK'ın düzenlediği 'Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda final günü heyecanı başladı. Öğrencilerin burada geleceğin teknolojisini tasarladıklarını belirten TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal "Çok paranız varsa teknolojiyi kullanırsınız ama önemli olan teknolojiyi üretmek, geliştirmek ve tasarlamak. Öğrencilerimiz buna hazırız dediler" dedi. 
Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nin final günü, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Körfez Yarış Pisti'nde büyük bir heyecanla başladı. Yarışlara Türkiye'nin birçok ilinden lise düzeyinde 36, üniversite düzeyinde ise 65 takım katıldı. Tüm hazırlıklarını tamamlayan takımlar, en iyi dereceyi elde etmek için kıyasıya mücadele verdi. 
36 TAKIMDAN 21'İ YARIŞMAYA HAK KAZANDI 
Yarışmaya başvuran lise düzeyindeki 36 takımdan 21'i, yarış heyetinin testleri geçtikten sonra piste çıkmaya hak kazandı. Sabah saatlerinde başlayan lise düzeyindeki yarışları TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da takip etti. Pistte bulun tüm yarışmacıları ziyaret eden Mandal, öğrencilere başarılar diledi. Burada amaçlarının öğrencileri geleceğe hazırlamak olduğunu belirten Mandal "Bugün yarışmanın son günündeyiz, liseli öğrencilerimiz ikinci tura çıkacak. Heyecan dorukta, dün ilk kez piste çıktılar artık bugün deneyimliler. Pisti tanıyorlar. Bugün çok daha heyecanlılar, dünden ders aldıklarını buna göre kendileri ve stratejilerini belirlediler. Bunlar çok önemli konular ve bunların hepsi bizim görmek istediğimiz şeyler, burada sadece aracı yarıştırıp birinci geldik, beşinci geldik değil. Öğrencilerimizin yaşadığı deneyim gerçekten çok kıymetli" dedi. 
`ÇOK PARANIZ VARSA TEKNOLOJİYİ KULLANIRSINIZ, ÖNEMLİ OLAN TEKNOLOJİYİ ÜRETMEK'
Buraya katılan öğrencilerin elde ettikleri deneyimlerin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden Mandal, şöyle konuştu: 
"22 ilimizden lise katılımcısı var, bu öğrenciler çok kıymetli. Geleceğin TOGG´ları ya da TOGG´a yan ürün, parça, bileşenlerini üretecek kişiler bu öğrenciler olacak. Burada elde ettikleri deneyim ve öz güven çok kuvvetli. Hem enerjileri var aynı zamanda da etik değerlerle birlikte buraya yarışmaya geldiler. Geleceğin teknolojisini tasarlayacak, geliştirecek ve üretecek olanlar bu gençlerdir. Teknolojiyi kullanacaklar demiyorum çünkü çok paranız varsa teknolojiyi kullanırsınız ama önemli olan teknolojiyi üretmek, geliştirmek ve tasarlamak. Öğrencilerimiz buna hazırız dediler ve ilk kez yarışmalarına karşın büyük bir başarı var."
Erzurum Yakutlu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Muzaffer Dinç, yarışma sürecinin kendileri için zorlu geçtiğini söyleyerek "Önce takımımızı oluşturduk. Takımı oluştururken öğrencilerimizi yeteneklerine göre seçtik. Birbirinden yetenekli 9 öğrenci ile katıldık. Öğrencilerimi milli teknoloji hamlesiyle buluşturduğum için mutlu ve gururluyum. Öğrencilerimiz geleceğin mühendis hayatları, bundan sonraki hayatlarına eminim ki bu yarışlar büyük katkılar sağlayacaktır" dedi.  
'OKULDA ALDIĞIMIZ TEORİK EĞİTİMİ PRATİĞE DÖKTÜK'
Yarışmaya hazırlık sürecinde pratik anlamda büyük deneyim kazandıklarını belirten Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Furkan Kurt ise "Takımımızla beraber bir dönem içerisinde bu aracı çıkardık, derslerde aldığımız teorik eğitimi biraz da uygulamaya döktük. Bu aslında bizler için çok güzel bir olanak. Hem sektör hakkında bilgi ediniyoruz hem de değişik malzemelerle çalışıyoruz. Aracımızın bir bölümü karbonfiber, bir diğer bölümü ise cam elyaftan yapıldı. Okulda bunlar teorik olarak gösterilirken, bunu pratiğe döktüğümüz için mutluyuz. Hedefimiz ilerleyen yıllarda bu yarışlarda dereceler elde etmek" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU
2021-09-05 13:14:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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