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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Körfez'de çocuklar film gecesinde eğlendi

İHA

Körfez'de çocuklar film gecesinde eğlendi

Körfez Belediyesi, spor akademilerinde eğitim gören çocuklar için film gecesi düzenledi. Alpaslan Türkeş Spor Kompleksindeki açık sahada düzenlenen gecede, yüzlerce minik aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.
Körfez Belediyesi, spor akademilerinde eğitim gören çocuklar için film gecesi düzenledi. “Kral Şakir Oyun Zamanı” filmi için Alpaslan Türkeş Spor Kompleksindeki açık sahayı dolduran minikler ve aileleri, güzel bir gece geçirdi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de çocuklar ve ailelerini yalnız bırakmadı.
Meyve suyu ve mısır ikramının da bulunduğu gece öncesinde kısa bir konuşma yapan Başkan Şener Söğüt, “Açık hava sinema keyfini bir de çocuklarımız ile birlikte yaşamak istedik. Bugün bakıyorum çocuklarımız da bir araya gelerek film izlemeyi özlemiş. Çok güzel bir ortam var. Spor akademilerinde eğitim gören çocuklarımız da burada. Pandemi dolayısıyla uzun zamandır bir araya gelememiştik. Gözlerinizdeki mutluluğu görmek bizleri de mutlu ediyor. Fazla söze gerek yok. Şimdi Kral Şakir vakti. Daha önce izleyen vardır mutlaka ama güzel bir film. Ne kadar izlersek o kadar keyif alıyoruz” dedi. Vatandaşlar da gece için Başkan Söğüt’e teşekkür etti.

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