TEKNOFEST´te elektrikli araç yarışlarında final heyecanı (2)



BAKAN VARANK START VERDİ

TÜBİTAK'ın düzenlediği 'Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda final günü heyecanı sürüyor. Liseli öğrencilerin tasarladıkları araçların ardından üniversiteliler de piste çıktı. Öğrenciler kendi tasarladıkları araçlarla kıyasıya mücadele etti. Körfez Yarış Pisti´ne gelerek yarışları takip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarış öncesinde tüm takımların yanına giderek araçlar hakkında bilgiler aldı.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile platforma çıkan Varank, salladığı yeşil bayrak ile yarışların startını verdi.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen etkinliklere katılımın son derece yüksek olduğunu belirten Varank, "Bu seneki yeniliklerden birisi de liselerin bu yarışlara katılıyor olması. Geçmişte sadece üniversitelerin katıldığı, üniversite öğrencilerinin kendi ürettikleri araçlarla katıldığı bu yarışmaya artık lise talebeleri de katılıyor. Liselilerin de bu kadar ilgi göstermesinden memnunuz. TEKNOFEST kapsamında 35 farklı kategoride yarışma düzenliyoruz. Bunların çok farklı alanları var. Roket yarışlarından, insansız su altı yarışlarına kadar. Buradaki amacımız; çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğin teknolojilerine yatkınlık sağlamaları. Geleceğin teknolojileri ile ilgili çalışmalar yapmaları. Bu yarışmalarla takım ruhunu öğrenmeleri ve bu sayede ileride gerçekten başarılı birer mühendis olmaları. Bu sene TEKNOFEST bütün heyecanıyla devam ediyor. 50 bine yakın takım 35 farklı kategoride yarışmalara başvurdu. Elektrikli araçlara da 200 takımımız başvurdu, gerçekten ilgi çok büyük. Şu anda final yarışları yapılıyor. İnşallah bu yarışmaların hediyelerini de TEKNOFEST'te kendilerine vermiş olacağız" dedi.

'EN ÖNEMLİ YATIRIMIN İNSANA YAPILAN OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ'

Buraya gelen tüm öğrencilerin eşsiz bir deneyim yaşadığını belirten Varank, şöyle devam etti:

"Bu yarışmalarda Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu görüyoruz. Biz de lise hayatımızı geçirdik, bizim zamanımızda böyle imkanlar yoktu. Şu anda Anadolu'nun her tarafından liseliler hocalarının mentorluğunda bir araya gelip, takımlar oluşturup araçlarını tasarlıyorlar, üretiyorlar. Tabii burada TÜBİTAK'ın da büyük bir desteği var. Hem öğrencilerimizin birtakım teknik ihtiyaçlarını karşılıyoruz hem onlara mentorluk veriyoruz. Ama öğrencilerimiz kendi şehirlerinden, sanayilerden destek alıyor. Gidip firmalardan destek ve sponsorluk alıyorlar ve daha 16-17 yaşındaki gençler, kendileri oturup elektrikli araç tasarlayıp bunlarla yarışa giriyor. Bu çocukların daha ehliyeti bile yok. Burada yarışabilmek için özel bir lisans gerekiyor, o lisansla gelip burada yarışıyorlar. Bizim bütün amacımız; gençleri teknolojiye ve bilime ısındırmak. En önemli yatırımın insana yapılan olduğunun farkındayız, gençlere yapılan bu desteğin karşılığını fazlasıyla görüyoruz." DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU

2021-09-05 16:41:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.