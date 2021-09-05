TÜBİTAK Fen Lisesi geleceğin bilim insanlarını yetiştirecek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "TÜBİTAK Fen Lisesi, uluslararası olimpiyatlarda ses getirecek işlere imza atacak"

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kurulan TÜBİTAK Fen Lisesinde öğrenciler için konforlu alanlar hazırlandığını kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK Fen Lisesi hem temel bilimler alanında, hem de uluslararası olimpiyatlarda ses getirecek işlere imza atacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TOSFED Yarış Pistinde, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen 'Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına' katıldı. Bakan Varank, yarışlardan sonra Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bu yıl kurulan TÜBİTAK Fen Lisesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, günden güne artan bilim ve teknoloji için gerekli olan bilgi, becerilerin öğrencilere kazandırılacağı lisede, geleceğin bilim insanlarının yetiştirileceğine dikkat çekti. TÜBİTAK Fen Lisesi'nin, uluslararası olimpiyatlarda ses getirecek işlere imza atacağını ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öğrenciler için konforlu bir eğitim alanı hazırlandığının altını çizdi.



"Temel bilimler alanına yoğunlaşmış öğrenciler yetiştirmek istiyoruz"

TÜBİTAK Fen Lisesinin, ses getirecek çalışmalara imza atacağını kaydeden Bakan Mustafa Varank, "Biz TÜBİTAK ile bu sene yeni bir işe imza attık. Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte bir TÜBİTAK Fen Lisesi hayata geçirdik. Bu sene ilk kez öğrencilerimiz eğitim öğretim hayatına başlamış olacak. Biz burada özellikle temel bilimler alanına yoğunlaşmış öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Özellikle uluslararası olimpiyatlara dönük çalışmalar yapacağımız öğrencileri burada yetiştireceğiz. Orada da ilgiden memnunuz. Binde 5'lik dilime kadar öğrenciler lisemize başvurdular. Onlara güzel ve konforlu bir eğitim alanı hazırladık. İnşallah TÜBİTAK Fen Lisesi hem temel bilimler alanında, hem de uluslararası olimpiyatlarda ses getirecek işlere imza atacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.