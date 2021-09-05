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Öğretmen Nihal ve babası trafik kazasında hayatlarını kaybetti

DHA

Öğretmen Nihal ve babası trafik kazasında hayatlarını kaybetti


ÇAYIROVA(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Çayırova ilçesinde, TEM Otoyolu üzerinde meydana gelen zincirleme kazada öğretmen Nihal Bıkım (54) ve babası Fehmi Bıkım (90) hayatını kaybetti.
Kaza sabah saatlerinde, TEM Otoyolu geçişi Çayırova ilçesi Şekerpınar yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametinde 1 panelvan, 1 yolcu otobüsü ve 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan öğretmen Nihal Bıkım, babası Fehmi Bıkım ile isimleri öğrenilemeyen annesi ve kardeşi yaralandı. Kazada ağır yaralanan öğretmen Nihal Bıkım ve babası Fehmi Bıkım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kardeşi ve annesinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. 
Sapanca Kemalettin Sami Paşa Ortaokulu´nda Türkçe öğretmeni olan Nihal Bıkım ile babası Fehmi Bıkım´ın yarın İstanbul´da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova Alişan KOYUNCU
2021-09-05 21:28:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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