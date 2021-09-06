Kocaeli Valiliği’nden fırtına uyarısı

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamayla, Marmara Bölgesi’nde gece saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Batı Karadeniz’in batısında, bugün saat 22.00’a kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına olacağı yönündeki tahmini sonrasında Kocaeli Valiliği’nden açıklama yapıldı. Kuvvetli rüzgarın, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (6090 km/sa) şeklinde esmesi beklenmesi sebebiyle, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; “Batı Karadeniz’in batısında, 6 Eylül 2021 (Pazartesi) 06.00 ile 22.00 saatleri arasında rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden Marmara’da (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (6090km/sa) şeklinde olacağı bildirilmiştir. Meydana gelebilecek; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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