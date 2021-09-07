İki altın madalyalı şampiyon, Başkan Aygün’e konuk oldu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Almanya’da yapılan BiathleTriathle Dünya Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanan Kocaeli Yüzme Kulübü sporcusu Ahmet Ege Önder’i tebrik etti.

Almanya’nın Weiden şehrinde 2530 Ağustos tarihleri arasında yapılan Uluslararası Modern Pentatlon Birliği BiathleTriathle Dünya Şampiyonası'nda yarışan Kocaeli Yüzme Kulübü sporcusu Ahmet Ege Önder, önemli bir başarıya imza attı. U15 erkek ve U15 biathle karışıkta birinci olarak Türkiye'ye iki altın madalya kazandıran Ahmet Ege Önder, beraberinde babası İlker Önder, kulüp başkanı Işıl Bozca ve antrenörü Sabri Bozca ile birlikte Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aygün, şampiyon sporcuyu tebrik ederek, 2226 Eylül tarihleri arasında katılacağı BiathleTriathle Avrupa Şampiyonası’nda da başarılarının devamını diledi. Derince Belediyesi olarak tesisleşmeye ve altyapıya verdikleri önemi belirten Başkan Aygün, “Çocuklarımız ve gençlerimizi önemsiyor, onların geleceği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda ilçemizde bir yandan tesisleşme hamlemizi sürdürürken diğer taraftan farklı branşlarda çocuklarımızın gelişimine katkı sunuyoruz. İnanıyorum ki tesis sayımız arttıkça bu başarılarımız da aynı oranda artacak” dedi.

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