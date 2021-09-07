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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleceğin karikatüristleri ve fenomenleri yetişiyor

İHA

Geleceğin karikatüristleri ve fenomenleri yetişiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kılavuz Gençler için düzenlediği karikatür ve video atölyesi eğitimlerini, pandemi tedbirleri kapsamında yüz yüze olarak gerçekleştiriyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dijital Kılavuz EGençlik Akademi bünyesinde sürdürülen karikatür ve video atölyeleri, konusunda usta ve deneyimli eğitimciler önderliğinde geleceğin karikatürist ve sosyal medya videoları üreticilerine yol gösteriyor. Dijital Kılavuz EGençlik Akademi bünyesindeki karikatür atölyesinde gençler; karikatür alanında espri bulma, kurgulama, eskizleme ve çizim yöntemlerinden mizah dergiciliğine ve mizanpaj uygulamasına, dijital çizim ve teknikleri renklendirmeleri, kağıt üzerinde renklendirme, her türlü mecra için karikatür üretimine kadar alanında uzman çizerkarikatüristten eğitim alacaklar. Eğitimler; teorik, pratik ve uygulamalı olmak üzere 3 kategoride veriliyor. Teorik ve pratik eğitimi alan öğrenciler, öğrendikleri bilgilerle karikatürist olma noktasında deneyim kazanacak.
Kurslarda 1. dönem 20 Ağustos Cuma6 Kasım 2021 Cumartesi ile 2. dönem 15 Ocak 2022 Cuma2 Nisan 2021 Cumartesi tarihleri arasında olacak. 24 haftalık atölye çalışmalarında usta karikatürist aynı zamanda UWCDünya Çizerler Birliği Başkanı Ahmet Altay, 1727 yaş arası gençlere karikatür sanatının inceliklerini ve tekniklerini yüz yüze eğitimle veriyor.
Karikatürist Altay, karikatür sanatını gelecek nesillerine aktarmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, kılavuz gençlerin en önemli destekçileri olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkürlerini iletti.
Dijital içerik, sosyal medya yayıncılığı atölyesinde ise Kılavuz Gençler; sosyal medya alanında algı yönetiminden medya okuryazarlığına, içerik üretiminden donanım kullanımına, kurgudan ışık ve ses kullanımına kadar alanında uzman akademisyen ve eğitmenlerden eğitim alacak. Eğitimler; teorik, pratik ve uygulamalı olmak üzere 3 kategoride verilecek. Teorik ve pratik eğitimi alan Kılavuz Gençlik, öğrendikleri bilgilerle kendi kanallarını kurup; “Video Üretim Projesi” için sahaya çıkarak deneyim kazanmış olacak.
8 hafta boyunca cuma ve cumartesi günleri devam eden atölye çalışmalarında akademisyen ve usta eğiticiler Dr. Murat Dağıtmaç, Dr. Ahmet Dolunay, Duygu Cantaş Demirel, Recep Çetin, Abdurrahman Seçer tarafından 1727 yaş arası Kılavuz Gençlere; dijital içerik, sosyal medya yayıncılığının incelikleri ve tekniklerini yüz yüze olarak öğretiyor. Ücretsiz düzenlenen atölye çalışmalarından memnun olduklarını belirten öğrenciler de, ustaların eşliğinde karikatür sanatını ve dijital içerik ile sosyal medya yayıncılığını öğrenmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

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