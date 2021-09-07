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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Virajı alamayan otomobil kamyonla çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Virajı alamayan otomobil kamyonla çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde virajı alamayarak kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nihat Ç. idaresindeki 06 FZ 7147 plakalı Fiat marka otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken virajı alamayarak karşı yönde seyir halinde olan Osman C. yönetimimdeki 34 UR 5842 plakalı Mercedes marka tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan otomobilin trafikten men olarak gözüktüğü belirtildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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