26 bin 101 öğrenciye 4 milyonluk kırtasiye desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 20212022 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte 26 bin 101 öğrenciye 4 milyon TL’lik kırtasiye yardımı yaptı.

Kocaeli’de yeni eğitimöğretim dönemine başlayan öğrencilere milyonlarca liralık kırtasiye desteği sağlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal devlet anlayışı kapsamında, okulların açılmasıyla birlikte 41 Kart Gıda desteği alan ailelerin eğitim gören çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını da karşılıyor. Bu kapsamda sosyal yardım alan ailelere toplam 3 milyon 915 bin 150 TL’lik nakdi yardım sağlandı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenmesinde Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci bilgi sisteminden faydalanıldı. Sistemde aktif sosyal yardım alan 26 bin 101 öğrenciye kırtasiye yardımı sağlandı. Toplamda ise 3 milyon 915 bin 150 TL’lik nakdi yardım verildi. 07 Eylül Salı günü(bugün) içerisinde su tanımlı nakit kartlara öğrenci başına 150 TL yatırılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle öğrencilerden öğrenim belgesi istemedi. Aktif sosyal yardım alan öğrencilerin pandemi nedeniyle oluşabilecek bulaşma riskini ortadan kaldırmak için öğrenim belgeleri Büyükşehir Belediyesince sistemden otomatik olarak alındı. İhtiyaç sahibi aileler, Büyükşehir Belediyesinin kırtasiye desteğiyle başlayan okul döneminde rahat bir nefes aldı. Büyükşehir’in her zaman yanlarında olduğunu ifade eden vatandaşlar, sağlanan yardımlardan dolayı belediye yetkililerine memnuniyetlerini ifade etti.

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