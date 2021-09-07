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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başiskele yeni prestijli caddesine kavuştu

İHA

Başiskele yeni prestijli caddesine kavuştu

Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi, tamamlanan çalışmaların ardından yenilenen yüzüyle vatandaşların hizmetine açıldı.
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün girişimiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Serdar Mahallesi Selahattin Eyyübi Caddesi’ndeki alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yol çizgileri çizilen ve dekoratif aydınlatmalarıyla estetik bir görüntüye kavuşan Selahattin Eyyübi Caddesi’nde yapılan menfezle de altyapı sorunu giderildi.
2020 yılının Ekim ayında çalışmalarına başlanan ve yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırım yapılan Selahattin Eyyübi Caddesi’nde asfalt serimi, bordür imalatları ve caddenin 650 metrelik kısmında altyapı deplase çalışmalarıyla yağmur suyu taşkınlarını önlemek için menfez yapıldı. Alt yapı çalışmalarının ardından Başiskele’nin yeni prestijli caddesine 3 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldı. Cadde 2 gidiş2 geliş olmak üzere 4 şeritli hale getirilerek araç sürücüleri için konforlu ve güvenli hale getirildi.
Caddenin 650 metrelik kısmında altyapı deplasesi ile betonarme kutu menfez yapımı sonucunda bölgede su baskınları yaşanmasının önüne geçildi. 2,5 çarpı 2 metre boyutunda, 350 metre uzunluğunda kutu menfez, alt yapıda bir iş makinası çalışabilecek ve temizliği yapabilecek büyüklükte imal edildi. Ayrıca caddede 1000 mm çapında 1000 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildi.
Yaklaşık bir yıldır süren caddedeki çalışmaları adım adım yakından takip eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, bu çalışmalar neticesinde caddenin hem alt yapı sorunun çözüldüğünü hem de ilçeye modern ve estetik bir cadde kazandırdıklarını söyledi. Başkan Özlü, “İlçemizin altyapısı açısından bu caddemiz sıkıntılı bir bölgeydi. Yoğun yağmur yağışlarında ciddi su taşkınları yaşıyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımıza konuyu iletmiş ve birlikte yerinde inceleme yapmıştık. Tahir Başkanımız ve ekibinin özverili çalışmaları sayesinde Selahattin Eyyübi Caddesi’nde yaşadığımız sorun artık geride kaldı. Bu çalışmalar neticesinde caddemizin hem alt yapı sorunu çözüldü, hem de ilçemize modern, estetik ve prestijli bir cadde kazandırdık” diye konuştu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentlerin sorunlarına ivedi çözümler ile hizmetler sağladığını vurgulayan Özlü, “Bu güzel caddemiz başta olmak üzere ilçemize yaptığı tüm hizmetler için Tahir Başkanımıza, şahsım ve Başiskeleli hemşehrilerimiz adına bir kez daha çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Yapılan çalışmalar sonucunda ilçeye çok güzel bir cadde kazandırıldığını söyleyen Başiskele halkı ve çevre esnafı da çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

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