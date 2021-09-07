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Yeniden yargılanan Palu ailesi bireylerine ceza yağdı

DHA

Yeniden yargılanan Palu ailesi bireylerine ceza yağdı


Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, Palu ailesinden 5 kişinin ceza aldığı davada kararın, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından usul hatası nedeniyle bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılama tamamlandı. Mahkeme, Tuncer Ustael'i ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer 5 kişiyi ise 8 yıl 4 ay ile 14 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.
Körfez ilçesinde 13 yıl önce Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike Tahnal´ın (8) kaybolmasıyla ilgili soruşturma açıldı. Anne ve kızına ulaşılamayınca kapatılan dosya, 2019 yılında Palu ailesinin bir televizyon programına çıkması ile tekrar gündeme geldi. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Tuncer Ustael, Emine Ustael, Ayşe Palu, İsa Palu, Hava Palu ve Fatih Palu, Kocaeli 7´nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Davanın 13 Şubat 2020´de görülen son duruşmasında, Tuncer Ustael´e ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezası, diğer tutuklu 4 aile üyesine ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Sanıklardan Fatih Palu ise tahliye edildi. Yapılan itiraz üzerine bir üst mahkeme olan Sakarya Bölge İdare Mahkemesi tarafından incelenen dosyada, sanıklardan Ayşe Palu, İsa Palu, Hava Palu ve Fatih Palu'nun aynı avukat tarafından savunulması sebebiyle usulde yanlışlık yapıldığı kanısına varıldı. Menfaat çatışması içerisindeki kişilerin mahkemede aynı avukat tarafından savunulmaması ilkesinden dolayı dosya, yeniden yargılama yapılması için Kocaeli 7´nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderildi. 
KARAR AÇIKLANDI
Geçen yıl Kasım ayında başlayan Palu ailesinin yeniden yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar İsa Palu ve Tuncer Ustael tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemi ile bağlanırken, Ayşe Palu ve Emine Ustael ise salona getirildi. Tutuksuz sanıklar Hava Palu ve Fatih Palu da salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı tarafından bir önceki celse açıklanan mütalaaya karşı sanık avukatlarının savunmaları alındı. Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
YARDIM EDEN TÜM AİLE ÜYELERİNE CEZA
Mahkeme heyeti, Meryem Tahnal´ın hürriyetinden yoksun bırakılması ve kasten öldürülmesine yardım ettiklerine kanaat getirdiği Hava Palu, Ayşe Palu ve İsa Palu´ya 14 yıl 2´şer ay hapis cezası, Emine Ustael´e 12,5 yıl hapis cezası verdi. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Fatih Palu ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
TUNCER USTAEL´E AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Meryem Tahnal´ı esir tuttuğu, kredi kartını usulsüz kullandığı ve işkence ederek öldürdüğü iddia edilen Tuncer Ustael hakkında ise `Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma´ suçundan 4 yıl hapis cezası ve `Kredi kartının kötüye kullanılması´ suçundan 3 yıl hapis cezası verildi. `Üstsoy veya altsoydan birini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme´ suçunu işlediğine de kanaat getirilen Tuncer Ustael´e, bu suçu nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2021-09-07 15:42:43

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