CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Cumhuriyet’in 100. yılında Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyeti Allah’ın izni ile demokrasi ile taçlandıracağız” “Güzel bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz”

Kocaeli’de konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet’in 100. yılında Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyeti Allah’ın izni ile demokrasi ile taçlandıracağız” dedi.

İzmit Belediyesi tarafından 2 milyon 850 bin TL bütçe ile inşa edilen ve okul öncesi çocuklarının eğitim, yemek, oyun ve sosyalleşme ihtiyaçlarının karşılanacağı Çınar Çocuk Evi ve Sağlık Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Haydar Akar, bazı parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı.



“Gece gündüz, durmadan çalışmaya söz vermiştik”

Açılış töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, merkezin kreş olarak çocuklara hizmet vereceğini belirterek, “İzmit Belediye başkanlığı adaylığımda ilk olarak Atamızın huzuruna gitmiştik ve İzmit'imizin aydınlık yarınları için gecegündüz durmadan çalışmaya söz vermiştik. Mart’ın sonu bahar, gülümse İzmit’ diyerek çıktığımız bu yolda sözünü tutan bir başkan olarak karşınızda olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Biz İzmit’in potansiyelini, İzmitliler ile el ele yürüdüğümüz zaman neleri başarabileceğimizi çok iyi biliyorduk. İzmit potansiyeli büyük kentti. Ama bıraktığımız yerdeydi. Yaşayan bir kenti hak ediyorduk. Kadınların geleceğe güvenle bakabileceği, gençlerin gelecek kaygısını ortadan kaldıran bir kentte, ancak yenilikçi, bir belediye ve bu yöndeki çalışmalarla olacağının da farkındaydık. Kolları sıvadık. Öncelikle israf musluklarını kısılması gerekiyordu, kıstık. Makam saltanatına son verdik. Torpilli atamalara söz verdik” dedi.



“Görevimiz, aklımızı kullanarak bütün sorunlarımızı çözmektir”

Daha sonra konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “El ele yürümek, aslında bu çok önemli kavram. El ele yürümek demek hiç kimseyi ayırmadan, sorunları çözmek için hep beraber hareket etmek demektir. El ele yürümek demek, hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden kentin sorunlarını çözmek için ortaklaşmak demektir. Kentin sorunu var mı, elbette var. Sorunsuz bir kent, dünya var mı, hayır. Ama görevimiz, aklımızı kullanarak bütün sorunlarımızı çözmektir. Sorunları çözmek istiyorsak, ortaklaşacağız, el ele vereceğiz. Bazen bir kişinin, on kişinin, 20 kişinin, 100 kişinin gücü sorunları çözmeye yetmeyebilir. Ama beraber olduğumuzda üzerinden geleceğimiz hiçbir sorun yoktur” diye konuştu.



“Güzel bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz”

“Belediye başkanlarının harcadığı her kuruşun hesabını millete verme geleneği oluşması lazım” ifadelerini kullanarak sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, “Bunu bütün belediye başkanlarımıza söyledim. Harcadığınız para, sizin paranız değil. Harcadığınız para milletin parasıdır. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete verdiğinizden itibaren yeni bir siyaset penceresini aşmış olacağız. Ahlaklı, düzgün ve adaletli bir siyaset. Yeni bir siyasetin kapısını açtık. Buradan gidiyoruz. Dayanışma kültürü ile gidiyoruz. Halka hesap vererek gidiyoruz. Halk arasında kimlik, inanç, kültür ayrımı yapmadan, herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışı ile gidiyoruz. Bunu hayata geçireceğiz. Bu konuda çok ama çok kararlıyız. Cumhuriyet’in 100. yılında Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyeti Allah’ın izni ile demokrasi ile taçlandıracağız. Güzel bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından kurdele kesimi ile merkez hizmete açıldı.

