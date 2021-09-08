Mouhamed Diop Kocaelispor’da

Kocaelispor 21 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Mouhamed Diop ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor, 21 yaşındaki Senegalli oyuncu Mouhamed Diop'u kadrosuna kattı. Kocaelispor, antrenmanlarda ve hazırlık maçında gösterdiği performans ile teknik heyetten olumlu rapor alan genç orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. Türkiye’den başka kulüplerin de radarına giren futbolcu Kocaelispor ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transferle birlikte Kocaelispor bu sezonun 17’nci transferini de gerçekleştirmiş oldu.

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