Polisin durdurduğu hafif ticari araçta 8 kaçak göçmen yakalandı

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Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, TEM yolunda durdurulan bir hafif ticari araçta 8 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

TEM yolu Kocaeli geçişi üzerindeki bir dinlenme tesisinde polis ekipleri, bir hafif ticari aracı durdurdu. 5 kişi kapasiteli araçta sürücü ile birlikte 9 kişi bulunduğunu gören ekipler, araçta 8 kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, araç sürücüsü Z.H. ise gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2021-09-08 23:59:30



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