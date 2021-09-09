Ataevler köprüsü kavşak düzenlemesi başladı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, kış mevsimi öncesi ilçede devam eden üst yapı çalışmalarını yakından takip ederek, yerinde inceliyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ataevler ve Sarımeşe mahallelerini birbirine bağlayacak olan köprünün yapım çalışmalarını yakından takip ederken çevre düzenlemeleri yakından takip ediyor. Başkan Kocaman, yapımında son aşamaya gelinen Ataevler Köprüsü altında bulunan Kemalpaşa Caddesi ve Ballıca Sokak’ı birbirine bağlayacak yan bağlantı yolları, kavşak ve üstyapı çalışmalarına başladı.

Ataevler Köprüsü altında bulunan ve çalışmalarına başlanan kavşak düzenlemesini Başkan Kocaman yerinde inceledi. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında 700 metre olan kavşakta 4 metre genişliğinde araç yolu yapılacak. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmalarda 750 ton asfalt serimi yapılacak.

Çalışmaları değerlendiren Başkan Mustafa Kocaman, “Kent Meydanı’na bağlantıyı sağlayacak olan Ataevler Köprüsü’nün yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Belediyemiz olarak Ataevler Köprüsü altında ki kavşak düzenlemesine start verdik. Bu çalışmaların kısa zamanda tamamlanmasını planlıyoruz. Ataevler Köprüsü’nün tamamlanması ve kavşak düzenlemesi ile Kartepemiz ulaşımda önemli bir yatırım kazanmış olacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.